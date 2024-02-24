Несмотря на снижение продаж, в Японии продолжают инвестировать в производство электромобилей — Finance.ua

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Несмотря на снижение продаж, в Японии продолжают инвестировать в производство электромобилей

Технологии&Авто
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Несмотря на снижение продаж, в Японии продолжают инвестировать в производство электромобилей
Несмотря на снижение продаж, в Японии продолжают инвестировать в производство электромобилей, Фото: automoto.ua
Японские автомобильные компании продолжают инвестировать в электромобили, несмотря на снижение продаж. Они понимают, что покупатели не готовы полностью перейти на электричество.
Об этом пишет AutomotiveNewsEurope.
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«Большое количество потребителей пострадали от высокой инфляции и процентных ставок и убеждены в том, что электромобили недостижимы, а некоторые автопроизводители еще не выпустили продукты, которые нравятся не только покупателям предметов роскоши», — отмечается в издании.
Но японцы продолжают вкладываться в производство электромобилей.
Более слабая иена способствует увеличению прибыли во всем автомобильном секторе Японии, давая компаниям возможность ждать время для наращивания мощностей и разработки электромобилей более взвешенными темпами.
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«Клиент решает скорость электрификации», — считают в Nissan.
Компания ожидает устойчивого роста спроса на электромобили в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствует инвестирование 2 трлн иен в 2021 году на ускорение электрификации в течение пяти лет. Nissan планирует еще инвестировать, чтобы предложить правильные продукты своим клиентам.
Похоже, что и Toyota, которая только в 2022 году выпустила свой первый электромобиль для массового рынка — bZ4X, придерживается такой же тактики. Такая политика компании помогла ей добиться рекордных продаж гибридов.
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Автопроизводитель Honda сообщает, что ей было известно о возможном замедлении производства электромобилей. Однако, несмотря на это, обещает продолжать продвигать свою взвешенную стратегию по электромобилям.
Subaru уверяет, что компания учла вероятность того, что рынок электромобилей достигнет плато роста, когда создавала свой инвестиционный план в $10 млрд для электрификации.
По материалам:
Укравтопром
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