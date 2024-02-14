Франция останавливает программу субсидирования электромобилей на 2024 год — Finance.ua

Франция останавливает программу субсидирования электромобилей на 2024 год Сегодня 04:44 — Технологии&Авто

Франция останавливает программу субсидирования электромобилей на 2024 год

Спустя всего четыре месяца после того, как премьер-министр Франции объявил о новой программе субсидий для электромобилей, чтобы стимулировать водителей переходить на электрический транспорт, правительство прекращает действие дисконтной программы, по крайней мере до конца года.

22 октября 2023 года правительство представило новую программу «социального лизинга» для жителей Франции с целью предоставления выплат в размере 100 евро в месяц для водителей с низкими доходами с первоначальными взносами, субсидированными местным правительством.

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Автопроизводители взяли целевые цены и сумели еще больше снизить эти цены, предоставив соответствующим водителям варианты аренды электромобилей по цене 40 евро с включенной в эту сумму бесплатной зарядкой.

Чтобы получить право на участие в программе, жители Франции должны иметь годовой доход не более 15 400 евро, проезжать более 8000 км в год и жить на расстоянии не менее 15 км от места работы. Те, кто отвечает требованиям, могут воспользоваться преимуществами трехлетней аренды с возможностью приобретения электромобиля после этого. Договор также покрывает расходы по страхованию.

Французское правительство поставило первоначальные цели по количеству доступных арендованных электромобилей в этом году, поскольку автопроизводители работали над поставкой достаточного количества транспортных средств, отвечающих требованиям, чтобы программа фактически началась, но, похоже, их математика была неверной.

Неожиданно большое количество граждан Франции подали заявку на программу субсидирования электромобилей, что заставило чиновников немного расширить программу, прежде чем приостановить ее вовсе. Франция сначала предусмотрела в бюджете 1,5 миллиарда евро для субсидирования 20 000 арендных сделок в этом году, но спрос на программу был выше, чем ожидалось.

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Правительство Франции утверждает, что в этом году расширит программу аренды на 50 000 электромобилей, а затем прекратит программу субсидий, когда это количество будет достигнуто. Соответствующие условия аренды снова станут доступными в 2025 году.

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Autogeek По материалам:

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