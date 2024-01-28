Запуск электрокара Apple отложили — Finance.ua

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Запуск электрокара Apple отложили

Технологии&Авто
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Запуск электрокара Apple отложили
Запуск электрокара Apple отложили
Компания Apple Inc. пересмотрела свои планы по запуску электромобиля под кодовым названием Project Titan. Ожидаемый релиз полностью беспилотного транспортного средства отложен до 2028 года. Сначала Apple намерена представить электромобиль, оснащенный усовершенствованной системой помощи водителю, не имея первоначально предусмотренных возможностей полного автопилота.
Об этом сообщает Bloomberg.
Проект Titan, начатый в 2014 году, на протяжении многих лет переживал многочисленные задержки, управленческие изменения, увольнения и стратегические сдвиги. Кевин Линч, вице-президент Apple, возглавил проект в 2021 году, но компания продолжает бороться с вызовами, сообщает Bloomberg.
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Сначала Apple стремилась создать систему автопилота пятого уровня, которая позволила бы полностью автономное вождение, но теперь ее амбиции несколько поутихли. Новая стратегия появилась в результате семинаров с участием совета директоров Apple, генерального директора Тима Кука и руководителя проекта Кевина Линча. Решение было принято после многомесячного давления со стороны совета директоров относительно направления проекта.
Согласно новому плану, электромобиль Apple будет оснащен системой помощи водителю уровня 2+, отвечающей возможностям электромобилей Tesla. Следовательно, Apple отошла от предыдущей цели достичь третьего уровня автопилота к концу 2026 года, сосредоточившись на более традиционных технологиях помощи водителю.
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Несмотря на то, что это одна из самых дорогих научно-исследовательских программ Apple, Project Titan сталкивается с постоянными проблемами. Компания инвестировала значительные суммы денег в разные аспекты, включая силовые агрегаты, оборудование, программное обеспечение для самоуправляемого вождения, дизайн интерьера и другие компоненты. Проект еще не вышел за рамки стадии прототипа.
Неопределенность вокруг проекта Titan привела к уходу бывшего руководителя Дага Филда в 2021 году, который, как сообщается, сомневался в формальном одобрении выпуска автомобиля. Нынешний план, хоть и оптимистичен, но некоторые руководители Apple скептически относятся к нему, сомневаясь в его потенциальной доходности по сравнению с рынками iPhone.
Однако Apple стремится позиционировать свой электромобиль по цене около 100 000 долларов США как продукт, подобный Tesla, в конкурентном секторе электромобилей. Компания планирует выделить автомобиль благодаря утонченному дизайну, усовершенствованным системам безопасности и уникальному пользовательскому интерфейсу.
По материалам:
Телеканал 24
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