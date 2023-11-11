Стало известно, когда Apple выпустит свой первый автомобиль — Finance.ua

Стало известно, когда Apple выпустит свой первый автомобиль Сегодня 00:33 — Технологии&Авто

Стало известно, когда Apple выпустит свой первый автомобиль

Компания Apple планировала презентовать свой беспилотный автомобиль в 2024 году, затем дату перенесли на 2026-й, а теперь он ожидается ближе к 2030 году.

Об этом пишет appleinsider.

По его словам, Apple Car появится ближе к концу десятилетия, без указания более конкретного временного окна. Гурман дал комментарий после заявления другого известного аналитика Мин-Чи Куо, сделанного несколько месяцев назад.

Куо отметил, что проект пока к перспективным не относится, и выразил сомнение в том, что Apple Car сможет поступить в массовое производство в ближайшие годы. В марте 2023 года всплывала информация, что команда Apple Car распущена и запуск автомобиля в 2026 году находится под угрозой.

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В статье говорится, что Apple Car и гарнитура дополненной реальности Vision Pro могут стать следующими революционными продуктами компании, которые «перевернут рынок».

Напомним, несмотря на повышение затрат на производство, Apple оставила неизменной цену на iPhone 15. Однако в следующем году компании придется посмотреть прайс-лист, что может привести к подорожанию смартфонов.

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