В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag — Finance.ua

В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag

В Вашингтоне из-за количества автокраж стали бесплатно раздавать Apple AirTag.

Мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер сообщила, что жители самых проблемных районов города смогут бесплатно получить электронные геотрекеры Apple AirTag для борьбы с этой проблемой. В рознице в США эти метки стоят около $29.

В течение нескольких месяцев в городе будут проведены мероприятия, на которых жители получат устройства. Представители городского департамента полиции подсоединят метки к автомобилям и зарегистрируют их в iPhone.

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В случае угона автомобиля владелец сможет обратиться в полицию с данными из программы Apple FindMy, благодаря чему поиск кратно ускорится.

«Мы вооружаем жителей технологиями, позволяющими бороться с этими преступлениями, возвращать транспортные средства и привлекать людей к ответственности. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты и добавлять новые инструменты, чтобы обеспечить безопасность нашего города», — заявила мэр.

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noworries По материалам:

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