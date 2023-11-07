В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag

Технологии&Авто
50
В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag
В США начали бесплатно раздавать Apple AirTag
В Вашингтоне из-за количества автокраж стали бесплатно раздавать Apple AirTag.
Мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер сообщила, что жители самых проблемных районов города смогут бесплатно получить электронные геотрекеры Apple AirTag для борьбы с этой проблемой. В рознице в США эти метки стоят около $29.
В течение нескольких месяцев в городе будут проведены мероприятия, на которых жители получат устройства. Представители городского департамента полиции подсоединят метки к автомобилям и зарегистрируют их в iPhone.
Читайте также
В случае угона автомобиля владелец сможет обратиться в полицию с данными из программы Apple FindMy, благодаря чему поиск кратно ускорится.
«Мы вооружаем жителей технологиями, позволяющими бороться с этими преступлениями, возвращать транспортные средства и привлекать людей к ответственности. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты и добавлять новые инструменты, чтобы обеспечить безопасность нашего города», — заявила мэр.
Хотите защитить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.