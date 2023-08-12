Эксперты назвали самые популярные модели у автоугонщиков за 2022 год — Finance.ua

Эксперты назвали самые популярные модели у автоугонщиков за 2022 год Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

По итогам исследования Национального страхового бюро по борьбе с преступностью стало известно, что в США наиболее угоняемыми автомобилями в прошлом году стали полноразмерные пикапы.

Отмечается, что в 2022 году за океаном машины угоняли каждые 32 секунды. В тот период на пикапы пришлось более четверти всех краж автомобилей в стране. Наибольшую популярность приобрели пикапы Chevrolet. Таких машин было угнано 49 903 единицы. На пикапы Ford пришлось 48 175 краж.

Что касается пикапов GMC, то таких транспортных средств угнали 16 622 единицы.

Далее в перечне популярности у автоугонщиков идут Honda Civic и Honda Accord — 27 113 и 27 089 угнанных автомобилей соответственно. Сообщается, что Hyundai Sonata и Elantra оказались в топ-10 наиболее угоняемых моделей из-за отсутствия у них иммобилайзера.

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MMR По материалам:

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