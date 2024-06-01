Несмотря на ажиотаж среди инвесторов, ИИ на самом деле используют мало людей — исследование — Finance.ua
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Несмотря на ажиотаж среди инвесторов, ИИ на самом деле используют мало людей — исследование

Технологии&Авто
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Несмотря на ажиотаж среди инвесторов, ИИ на самом деле используют мало людей — исследование
Несмотря на ажиотаж среди инвесторов, ИИ на самом деле используют мало людей — исследование, Фото: urbeuniversity.edu
В настоящее время крупные корпорации инвестируют значительные средства в генеративный искусственный интеллект и такие модели, как ChatGPT.
Новое исследование Института Reuters и Оксфордского университета показывает, что на самом деле очень мало людей используют искусственный интеллект, несмотря на ошеломляющий ажиотаж вокруг этой технологии.
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Онлайн-опрос 12 тыс. человек в шести странах (Аргентина, Дания, Франция, Япония, Великобритания, США) был сосредоточен на том, чтобы понять, используют ли люди генеративный искусственный интеллект и что они думают о его применении в журналистике и других областях.
ChatGPT является наиболее признанным генеративным ИИ — около 50% опрошенных слышали о нем. Это также самый распространенный генеративный инструмент искусственного интеллекта в шести странах.
Однако только 1% ежедневно использует ChatGPT в Японии, 2% во Франции и Великобритании и 7% в США. Многие из тех, кто утверждает, что использовал, делали это всего один или два раза.
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Хотя в целом существует широкая осведомленность о генеративном ИИ, от 20% до 30% людей не слышали ни об одном из самых популярных инструментов ИИ.
Молодые люди чаще используют генеративные ИИ на регулярной основе. В среднем по всем шести странам 56% людей в возрасте 18−24 лет пользовались ChatGPT по крайней мере один раз по сравнению с 16% людей в возрасте 55 лет и старше. 5% используют генеративный ИИ, чтобы получать последние новости.
Значительная часть общественности считает, что журналисты сейчас используют генеративный ИИ для выполнения определенных задач. 43% считают, что они всегда или часто используют его для редактирования орфографии и грамматики, 29% - для написания заголовков и 27% - для написания текста статьи.
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Отвечая на вопрос о том, следует ли маркировать новости, созданные в основном искусственным интеллектом под наблюдением человека, большинство респондентов хотят по крайней мере определенного раскрытия или маркировки. Только 5% респондентов утверждают, что ни один из перечисленных случаев использования не следует разглашать.
Приблизительно одна треть считает, что редактирование орфографии и грамматики статьи (32%) и создание заголовка (35%) должны быть обозначены, примерно половина считает достойными отметки написания текста статьи (47%) и анализ данных (47%).
Большинство людей ожидают, что генеративный искусственный интеллект будет иметь большое влияние практически на все сферы жизни в течение следующих пяти лет. От 51% ожидают значительного влияния на политику, до 66% — на СМИ и 66% — на науку.
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В целом большинство ожидает, что генеративный искусственный интеллект улучшит жизнь. На вопрос, сделает ли генеративный ИИ общество в целом лучше или хуже, люди в целом были пессимистичны. Предостережения насчет искусственного интеллекта в основном сосредоточены на конфиденциальности и безопасности.
Доктор Ричард Флетчер, ведущий автор отчета, сказал BBC, что существует несоответствие между ажиотажем вокруг ИИ и общественным интересом к нему: «Значительная часть населения не очень заинтересована в генеративном искусственном интеллекте».
По материалам:
ITC.ua
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