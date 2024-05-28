ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт

Большие языковые модели (LLM), на которых базируются ChatGPT и другие инструменты генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ), никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта, считает главный научный сотрудник американской Meta в области ИИ Ян Лекун.

По его мнению, у таких моделей очень ограниченное понимание логики и они не смогут рассуждать и планировать, как человек. Кроме того, они «не понимают физического мира, не обладают постоянной памятью, не способны рассуждать в каком бы то ни было разумном смысле этого слова и не могут планировать… иерархически», заявил он в интервью Financial Times.

Лекун высказался против того, чтобы полагаться на развитие LLM в стремлении создать интеллект на уровне человеческого, поскольку эти модели могут точно отвечать на запросы только в том случае, если они обучены на корректных данных, и поэтому они опасны.

Вместо этого эксперт занимается разработкой совершенно нового поколения ИИ-систем, которые, как он надеется, наделят машины «человеческим» интеллектом. Однако на выполнение этой задачи может уйти десять лет, пояснил он.

Лекун руководит командой из 500 человек в лаборатории фундаментальных исследований Meta в области ИИ. Они работают над созданием искусственного интеллекта, который может развить в себе здравый смысл и изучать устройство мира аналогично человеку. Такой подход называется «моделированием мира».

open4business По материалам:

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