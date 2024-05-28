ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт

Технологии&Авто
0
ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт
ИИ-модели никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта — эксперт
Большие языковые модели (LLM), на которых базируются ChatGPT и другие инструменты генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ), никогда не выйдут на уровень человеческого интеллекта, считает главный научный сотрудник американской Meta в области ИИ Ян Лекун.
По его мнению, у таких моделей очень ограниченное понимание логики и они не смогут рассуждать и планировать, как человек. Кроме того, они «не понимают физического мира, не обладают постоянной памятью, не способны рассуждать в каком бы то ни было разумном смысле этого слова и не могут планировать… иерархически», заявил он в интервью Financial Times.
Лекун высказался против того, чтобы полагаться на развитие LLM в стремлении создать интеллект на уровне человеческого, поскольку эти модели могут точно отвечать на запросы только в том случае, если они обучены на корректных данных, и поэтому они опасны.
Вместо этого эксперт занимается разработкой совершенно нового поколения ИИ-систем, которые, как он надеется, наделят машины «человеческим» интеллектом. Однако на выполнение этой задачи может уйти десять лет, пояснил он.
Лекун руководит командой из 500 человек в лаборатории фундаментальных исследований Meta в области ИИ. Они работают над созданием искусственного интеллекта, который может развить в себе здравый смысл и изучать устройство мира аналогично человеку. Такой подход называется «моделированием мира».
По материалам:
open4business
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.