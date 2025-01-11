Непредсказуемые сценарии 2025 года: Politico — о возможных «черных лебедях» — Finance.ua
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Непредсказуемые сценарии 2025 года: Politico — о возможных «черных лебедях»

Мир
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Непредсказуемые сценарии 2025 года: Politico — о возможных «черных лебедях»
В списке «черных лебедей», непредсказуемых и маловероятных событий, которые могут произойти в 2025 году, оказались такие явления, как масштабная эпидемия и возможное формирование альянса между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.
Об этом пишет американское издание Politico.
В список также внесли тайные соглашения между россией, США, Ираном и Израилем.
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«2024 год часто был максимально неожиданным с покушениями на Дональда Трампа, войной на Ближнем Востоке и срывом президентской кампании Джо Байдена. Но нет оснований полагать, что 2025 год будет более спокойным», — говорится в статье.

Тайные соглашения между странами

Первый срок Трампа характеризовался торговой войной между Китаем и США. В преддверии своего второго срока Трамп удвоил антикитайское послание и заявил, что введет 60% пошлины на китайский импорт, когда вступит в должность.
«Многие волнуются, что жесткая игра против Си Цзиньпина может обострить и без того напряженные геополитические отношения. Но при ближайшем рассмотрении также вероятно, что произойдет наоборот: возникнет альянс Трампа и Си Цзиньпина. Именно 2025 год может стать годом, когда Трамп и Цзиньпин обнаружат, что между ними гораздо больше общего, чем кажется», — считает Нэнси Цянь, профессор в Школе менеджмента Келлога.
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Есть мнение, что москва сможет убедить Тегеран согласиться на пятилетнюю паузу в своей ядерной программе при условии, что Вашингтон, в свою очередь, отговорит Тель-Авив от возможного нападения.

Глобальные кибератаки и угроза инфраструктуре

Кроме того, эксперты ожидают глобальных кибератак, которые могут повлиять на человечество.
«2025 год может легко увидеть крупнейшую кибератаку в истории, уничтожив, по крайней мере, на некоторое время какой-то значительный кусок мировой инфраструктуры, чтобы в частности заработать деньги на глобальных рынках. Киберпреступность уже стала огромной проблемой на триллионы долларов, о которой большинство жертв не любят говорить. Искусственный интеллект, популярность которого растет, — это идеальный инструмент для кибератак», — заключает Politico.
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Кроме того, среди «черных лебедей» в этом году упоминается резкое падение финансовых рынков и глобальная паника, свержение режима белорусского диктатора Александра Лукашенко, а также протесты в США, связанные с изменением границ штатов, и прорыв в сфере квантовых вычислений.
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