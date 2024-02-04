К «черным лебедям» готовы: эксперты заявили о возможных сложностях — Finance.ua
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К «черным лебедям» готовы: эксперты заявили о возможных сложностях

Казна и Политика
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Хотя понятие «черный лебедь» всегда подразумевает неприятный и неожиданный «сюрприз», банкиры пытаются учесть все возможные риски.
Об этом рассказали эксперты во время круглого стола «Финансовый и валютный рынок Украины в 2024 году: прогнозы и перспективы», проведенного «Финансовым клубом».
«По „черным лебедям“ все понятно. Это объем и стабильность международной помощи, военная ситуация и стабильность работы экспортных маршрутов», — заявил заместитель председателя правления по вопросам корпоративного бизнеса Коминбанка Сергей Хорьков.
Однако, могут быть и позитивные события.
«Еще есть такой „белый лебедь“, которого все вроде бы знают, но будет ли он или не будет — это доступ к средствам россии на Западе. Если эта тема сработает, она значительно поможет Украине», — уверяет банкир.
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«Банковская система встретила этот год будучи очень взвешенной, ликвидной, и резервов у нас хватает. Всех „черных лебедей“ знаем и готовимся к ним настолько, насколько это возможно во время войны», — заявила директор по рынкам капитала Сенс Банка Татьяна Попович.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский убежден, что во время войны в Украине и нестабильной ситуации в мире все должны быть «гибкими».
«Это период, когда ты не можешь быть расслабленным. Должен быть наработан управленческий подход для очень быстрого реагирования, когда ты понимаешь, что может быть реализация как существенно лучшего сценария, чем ты ожидал, так и гораздо хуже», — предупредил эксперт.
Его мнение поддержал исполнительный директор «CASE Украина» Дмитрий Боярчук.
«Год будет переполнен разного рода „лебедями“. Вероятность положительного развития событий, может, немного превышает вероятность негативного. И это больше в режиме wishful-thinking», — сказал он.
В качестве примера он вспомнил вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США: это не «черный лебедь», а ориентировочный базовый сценарий.
«Тот уровень щедрой поддержки, который мы имели в 2023 году, наверное, уже никогда не повторится», — говорит Дмитрий Боярчук.
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«Нет ответа на вопрос, как мы будем выгребать в условиях системного уменьшения финансовой поддержки. У нас есть золотовалютные резервы, которые мы будем тратить на поддержание стабильности и устойчивости. Но нет ответа, как мы будем зарабатывать. Есть опасения, что уже с середины этого года, не имея ответа на вопрос, что мы будем делать без дополнительных финансовых вложений, это начнет влиять на решения», — предупреждает эксперт.
Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский говорит, что в ближайшем Инфляционном отчете НБУ опубликуют аналитику с ответами на вопрос «а что будет дальше».
«Национальный банк готов не только к негативным сценариям, но и к положительным», — заверил он.
По материалам:
Фінансовий клуб
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