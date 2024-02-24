Необходима ли повторная регистрация в реестре льготников при смене фамилии — Finance.ua
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Необходима ли повторная регистрация в реестре льготников при смене фамилии

Личные финансы
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Необходима ли повторная регистрация в реестре льготников при смене фамилии
Необходима ли повторная регистрация в реестре льготников при смене фамилии
Участники боевых действий в Украине могут получать определенную помощь, но необходимо быть зарегистрированным в реестре льготников.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
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В ведомстве обьяснили, есть ли необходимость участнику боевых действий повторно регистрироваться в реестре при смене фамилии.
По данным ПФУ, в случае если человек со статусом УБД сменил фамилию, то повторно регистрироваться в реестре льготников не нужно. Пенсионный фонд отметил, что информация о лицах, имеющих право на льготы, хранится в Едином государственном автоматизированном реестре (ЕГАРП). Органами Пенсионного фонда ведется учет льготников путем формирования каждой персональной учетной карточки.
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Таким образом, при смене фамилии достаточно внести соответствующие изменения в существующую персональную учетную карточку.
«Важно! Для внесения изменений в информацию, включенную в ЕГАРП, в том числе по изменению фамилии, льготник должен в течение 30 дней обратиться в орган Пенсионного фонда Украины (п. 8 Положения о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного)) постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 117)», — подчеркнули в ПФУ.
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Напомним, в Верховной Раде Украины и Кабинете министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.
По материалам:
РБК-Україна
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