Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев — Finance.ua

Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев Сегодня 19:30 — Мир

Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев

Как можно больше украинских беженцев должны работать, это поможет снизить нагрузку на бюджет.

Об этом заявил глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, пишет издание rnd.

В ФРГ, по его словам, в первом полугодии прошлого года работало всего 20% украинских беженцев, при этом в Нидерландах — 60%, а в Польше — 90%. Это, по мнению политика, демонстрирует недостатки немецкой системы предоставления соцпомощи и то, что эту систему нужно улучшить.

Читайте также Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции

«Деньги для граждан», так называемая помощь Bürgergeld, обеспечивает украинским беженцам в Германии большую финансовую поддержку от государства, чем всем другим претендентам на убежище, в частности из Сирии, Турции, Афганистана и других стран, считает Мерц. Лидер ХДС призывает к более жесткому подходу, чтобы больше украинских беженцев работало в Германии и таким образом государство было освобождено от дополнительного финансового бремени.

Мерц критически оценил тот факт, что украинские беженцы имеют право на льготы граждан и поэтому получают больше государственных льгот, чем остальные искатели убежища в Германии.

Читайте также Министр финансов Германии считает достаточной помощь Германии Украине

«Вероятно, это была ошибка — то, что мы два года назад, сразу после начала войны, в отношении украинских беженцев приняли решение на уровне федеральных и земельных властей, чтобы украинские беженцы практически сразу начали получать выплаты Bürgergeld, а не помощь для просителей убежища», — сказал он.

Напомним, с просьбой о предоставлении убежища в Германии в прошлом году обратилось 351,9 тыс. человек — в полтора раза больше, чем в 2022-м. Об этом пишет Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). По данным ведомства, количество претендентов выросло на 51,1%. Наибольшую группу составляют выходцы из Сирии — 104,6 тыс. человек. За ними следуют прибывшие из Турции (62,6 тыс.), Афганистана (53,5 тыс.), Ирака (12,3 тыс.), Ирана (10,2 тыс.), Грузии (9,3 тыс.) и россии (9 тыс.). BAMF рассмотрел 261,6 тыс. заявлений, удовлетворив более половины (51,7%).

Читайте также Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях

Украинские беженцы не должны просить убежища в ФРГ, им, как правило, предоставляется временная защита, отмечает ведомство. В конце октября прошлого года Германия приняла около 1,17 млн ​​украинских беженцев — больше, чем любая другая страна ЕС.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.