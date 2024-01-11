Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев — Finance.ua

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Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев

Мир
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Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев
Немецкий депутат назвал «ошибкой» выплаты для украинских беженцев
Как можно больше украинских беженцев должны работать, это поможет снизить нагрузку на бюджет.
Об этом заявил глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, пишет издание rnd.
В ФРГ, по его словам, в первом полугодии прошлого года работало всего 20% украинских беженцев, при этом в Нидерландах — 60%, а в Польше — 90%. Это, по мнению политика, демонстрирует недостатки немецкой системы предоставления соцпомощи и то, что эту систему нужно улучшить.
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«Деньги для граждан», так называемая помощь Bürgergeld, обеспечивает украинским беженцам в Германии большую финансовую поддержку от государства, чем всем другим претендентам на убежище, в частности из Сирии, Турции, Афганистана и других стран, считает Мерц. Лидер ХДС призывает к более жесткому подходу, чтобы больше украинских беженцев работало в Германии и таким образом государство было освобождено от дополнительного финансового бремени.
Мерц критически оценил тот факт, что украинские беженцы имеют право на льготы граждан и поэтому получают больше государственных льгот, чем остальные искатели убежища в Германии.
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«Вероятно, это была ошибка — то, что мы два года назад, сразу после начала войны, в отношении украинских беженцев приняли решение на уровне федеральных и земельных властей, чтобы украинские беженцы практически сразу начали получать выплаты Bürgergeld, а не помощь для просителей убежища», — сказал он.
Напомним, с просьбой о предоставлении убежища в Германии в прошлом году обратилось 351,9 тыс. человек — в полтора раза больше, чем в 2022-м. Об этом пишет Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). По данным ведомства, количество претендентов выросло на 51,1%. Наибольшую группу составляют выходцы из Сирии — 104,6 тыс. человек. За ними следуют прибывшие из Турции (62,6 тыс.), Афганистана (53,5 тыс.), Ирака (12,3 тыс.), Ирана (10,2 тыс.), Грузии (9,3 тыс.) и россии (9 тыс.). BAMF рассмотрел 261,6 тыс. заявлений, удовлетворив более половины (51,7%).
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Украинские беженцы не должны просить убежища в ФРГ, им, как правило, предоставляется временная защита, отмечает ведомство. В конце октября прошлого года Германия приняла около 1,17 млн ​​украинских беженцев — больше, чем любая другая страна ЕС.

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