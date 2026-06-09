Жители популярных испанских островов готовят туристам сюрприз этим летом

Как пишет Express, уже известно, что этим летом на популярных среди туристов островах запланированы антитуристические протесты, в том числе на двух самых известных среди них — Майорке и Менорке.
На Менорке протестующие запланировали марши на 13 июня 2026 года, а 26 июля активисты более 50 организаций грозят парализовать ключевые районы Майорки.
Демонстрации координирует организация Menys Turisme, Mes Vida («Меньше туризма, больше жизни»), возглавившая местные массовые протесты в 2024 году. При этом организаторы утверждают, что митинги в этом году могут превзойти по явке предыдущие.
Напомним, Испания ожидает дальнейшего роста потока иностранных туристов в 2026 году после рекордного показателя в прошлом году. В 2025 году Испанию посетили 97 млн туристов, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
В то же время, такой наплыв гостей создает проблемы для местных жителей — растут цены на жилье, увеличивается нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду.
Поэтому в отдельных популярных регионах, в частности на Ибице, ужесточились правила краткосрочной аренды.
Ранее Finance.ua писал, что долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падения предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.
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