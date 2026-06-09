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Жители популярных испанских островов готовят туристам сюрприз этим летом

Мир
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Жители популярных испанских островов готовят туристам сюрприз этим летом
Жители популярных испанских островов готовят туристам сюрприз этим летом
Жители испанских Балеарских островов уже не первый год массово протестуют против чрезмерного туризма. И лето 2026 года не станет исключением.
Как пишет Express, уже известно, что этим летом на популярных среди туристов островах запланированы антитуристические протесты, в том числе на двух самых известных среди них — Майорке и Менорке.
На Менорке протестующие запланировали марши на 13 июня 2026 года, а 26 июля активисты более 50 организаций грозят парализовать ключевые районы Майорки.
Демонстрации координирует организация Menys Turisme, Mes Vida («Меньше туризма, больше жизни»), возглавившая местные массовые протесты в 2024 году. При этом организаторы утверждают, что митинги в этом году могут превзойти по явке предыдущие.
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Напомним, Испания ожидает дальнейшего роста потока иностранных туристов в 2026 году после рекордного показателя в прошлом году. В 2025 году Испанию посетили 97 млн ​​туристов, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
В то же время, такой наплыв гостей создает проблемы для местных жителей — растут цены на жилье, увеличивается нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду.
Поэтому в отдельных популярных регионах, в частности на Ибице, ужесточились правила краткосрочной аренды.
Ранее Finance.ua писал, что долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падения предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.
Также мы писали, что нужно знать перед поездкой в ​​Испанию.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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