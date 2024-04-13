Некоторых предпринимателей в Украине освободили от налогов: каковы условия — Finance.ua

Некоторых предпринимателей в Украине освободили от налогов: каковы условия Сегодня 20:10 — Личные финансы

Некоторых предпринимателей в Украине освободили от налогов: каковы условия

Некоторых предпринимателей в Украине освободили от уплаты единого налога. Это касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, которые попали под мобилизацию во время действия военного положения и у которых нет подчиненных.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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В ведомстве отметили, что мобилизованные физлица-предприниматели временно освобождены от налогообложения во время действия военного положения.

Они могут не платить:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

единый налог;

единый социальный взнос.

Как мобилизованным предпринимателям не платить налоги

В госструктуре отметили, в течение 10 дней после демобилизации или 10 дней после окончания срока реабилитации (при наличии травм), самозанятые украинские граждане должны обратиться в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации и предоставить:

заявление самозанятого лица;

копию военного билета или иного документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве на военную службу во время мобилизации.



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«Если ФЛП после демобилизации находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период заявление с копией соответствующего документа подается в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации)», — говорится в сообщении.

В ГНС отмечают, что на период действия военного положения призыв на военную службу является для физлица официальным основанием не платить налоги.

В случае, если у предпринимателя нет возможности подать заявление, документы или копии в установленный срок, ему необходимо предоставить их вместе с возможностью исполнения налоговых обязанностей (подача отчетности, регистрация налоговых накладных, уплата невыполненного налогового обязательства).

Однако сделать это необходимо не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца по месяцу появления такой возможности.

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«Если контролирующий орган решит, что у ФЛП отсутствует возможность своевременно выполнять свои налоговые обязательства, предпринимателю не грозит какая-либо ответственность, предусмотренная законом», — говорится в сообщении.

401,4 млрд грн. Напомним, в сводный бюджет в январе-марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило

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