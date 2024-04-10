В Минобороны хотят упростить мобилизацию: информацию будут брать из Пенсионного фонда — Finance.ua

В Минобороны хотят упростить мобилизацию: информацию будут брать из Пенсионного фонда Сегодня 10:00 — Казна и Политика

В скором времени к реестру военнообязанных «Оберег» присоединят Пенсионный фонд. Данные нововведения будут введены для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии.

Об этом сообщается в интервью заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в «Милитарном».

«Сейчас на очереди Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более смарт, сможем делать рекрутинг и т. д. », — отметила Черногоренко.

Как пояснила чиновница, система заработала в Министерстве обороны за несколько лет до широкомасштабного вторжения. Ее пользователями являются ТЦК и Государственная пограничная служба Украины.

Данная система включает в себя ряд государственных реестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных граждан Украины и помогут сделать запрос и мобилизацию более эффективными.

«Как это будет выглядеть? По сути это очень похоже будет на единый государственный портал электронных услуг «Дія», человек может уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре «Оберег», — рассказала Черногоренко.

Шесть интеграций в «Оберег»

Министерство обороны уже сделало шесть важных интеграций в «Оберег», в частности, с Государственной налоговой службой, с Минюстом по государственному реестру актов гражданского состояния, а также с Государственной судебной администрацией и с Пограничной службой.

Также ведомство сделало обмен информацией с Государственной миграционной службой, где можно проверить фамилию, имя и отчество человека. Это один из базовых государственных реестров места жительства граждан.

Следующий в списке Пенсионный фонд, информация из которого позволит видеть, где человек работал и какой имеет профессию и опыт. Согласно этому в перспективе военнообязанного можно будет более эффективно привлечь в армию.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена ​​после масштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Кроме того, статус «ограниченно пригодный» к военной службе отменили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

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