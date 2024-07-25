Нехватка кадров: на кого «охотятся» банки — Finance.ua

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Нехватка кадров: на кого «охотятся» банки

Личные финансы
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Нехватка кадров: на кого «охотятся» банки
Нехватка кадров: на кого «охотятся» банки
На банковском рынке ощущается настоящий кадровый голод, толкающий зарплаты вверх.
Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом на круглом столе, пишет Finclub.
«Есть дефицит определенных специалистов. И если компании он нужен, а их мало, то работники могут получать, даже перекрестно, предложения на двойную зарплату. И здесь уже грейдинг фактически не влияет. Не важно, сколько ты платишь, какая у тебя политика оплаты труда», — говорит директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба.
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«Грейдинг — это группирование должностей по определенным факторам с целью стандартизации оплаты труда. Например, все должности в компании могут оцениваться по уровню ответственности, стоимости ошибки, условиям работы и т. д. На основе этих данных определяется оклад для каждой должности», — говорится в сообщении.
Грейдинг перестает работать из-за высокого спроса, диктующего цену. «Есть спрос высокого уровня на определенных работников. И тот, кто сможет, тот его и заьерет», — объяснила Елена Скиба. В качестве примера она отметила, что «большинство банков сейчас „охотится“ на IT-аналитиков».
«Грейдинговая система не работает и мы занимаемся перекупом ключевых работников. Это проблема банков сейчас. У нас есть определенная категория работников, которые получают «X» сумму оклада, и их стоимость на рынке — «X». Но если определенному банку крайне необходим именно этот специалист, именно эти навыки, оферт приходит в два раза больше.
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Об этой проблеме говорит и HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер.
«Грейдинг не работает. Есть ситуации, когда человека хедхантят в другую компанию на мультипликатор „2“, но бывает и другая ситуация, когда мы вынуждены брать для себя сотрудника с мультипликатором „2“, и возникает финансовый дисбаланс внутри подраздела, у тебя ломается система оплаты. Потому что приходящие новички хотят увеличенную заработную плату», — отметила Кристина Фехер.
Поэтому вакансии долго не закрываются.
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«У нас увеличился срок закрытия вакансий на 48% с начала войны. Это связано с кадровым голодом и тем, что нет на рынке людей, которые нам интересны», — объяснила Кристина Фехер.
По материалам:
Фінансовий клуб
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