Услуги в обмен на бронирование: в Раде рассказали о новой идее — Finance.ua

Услуги в обмен на бронирование: в Раде рассказали о новой идее Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о новой идее относительно экономического бронирования — «оплачивать» его товарами и услугами.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о моделях экономического бронирования и наиболее эффективной из них.

Нардеп отметил важность прозрачной системы урегулирования бронирования для украинских предприятий, производителей и бизнесов: «Мы хотели бы, чтобы речь шла о модели, которая выглядит таким образом, что предприятие бронирует работника, платя за него 20 тысяч гривен в месяц. К тому же сейчас, после того как мы съездили на восток — на прошлой неделе мы были в Константиновке, мы были в Покровске, мы были в других прифронтовых городах — пообщались с военными и привезли оттуда приложение к этой идее», — рассказал депутат.

Он привел в пример СТО, не имеющую финансовой возможности оплатить 20 тыс. грн за одного работника в месяц за бронь. Но она пользуется спросом среди военных, которые постоянно ремонтируют свои машины: «Тогда мы вводим категорию „экономической мобилизации“. Фактически это означает, что на сумму стоимости бронирования — например, вы хотите забронировать четырех работников, и это сумма 80 тысяч гривен в месяц — СТО заключает контракт с какой-то бригадой на бесплатные услуги в пределах 80 тысяч гривен в месяц», — объяснил он.

По словам парламентария, если у работодателя нет средств или достаточной прибыли для того, чтобы забронировать своих работников, но у него есть товар, работы или услуги, на которые есть спрос среди военных, он может предоставить их бесплатно в пределах стоимости бронирования. В обмен работодатель получит возможность забронировать количество работников.

«Это концепция экономической мобилизации. Мы сейчас хотим их скрестить. Эту идею мы привезли с фронта, эту идею мы привезли непосредственно от наших защитников. И сейчас мы работаем над тем, чтобы воплотить это в эти законопроекты вместе с тем, что там уже написано» , — отметил Наталуха.

На вопрос, когда планируется рассмотрение соответствующего законопроекта профильным комитетом, он отметил, что пока говорить об этом рано. «Буквально в прошлый четверг у нас появилось понимание этой идеи экономической мобилизации. Мы хотим посмотреть технически сейчас, как можно интегрировать это в закон об экономическом бронировании. И таким образом сбалансировать и снять напряжение. Так чтобы это не выглядело, что бронироваться смогут только у тех, кто имеет деньги. Это не так. У нас другая задача. Мы хотим задействовать максимально эффективно экономические ресурсы в пользу войска», — сказал глава комитета.

УНІАН По материалам:

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