Недвижимость за рубежом: в каких странах и почем украинцы покупают жилье — Finance.ua

Недвижимость за рубежом: в каких странах и почем украинцы покупают жилье Сегодня 11:04 — Личные финансы

Недвижимость за рубежом: в каких странах и почем украинцы покупают жилье

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину каждый восьмой украинец уехал за границу. Большинство беженцев поселились в странах Европы и Азии.

Через год после начала войны большинство граждан успели социализироваться — изучают язык, нашли работу, дети посещают учебные заведения. Возвращаться до завершения войны не планируют 50% беженцев, а каждый 10-й украинец принял решение остаться за границей навсегда. Поэтому наши сограждане все чаще покупают недвижимость за рубежом и если раньше больше интересовались инвестиционной привлекательностью жилья, то сейчас в основном выбирают для собственного проживания.

Самое дешевое жилье в Румынии, Болгарии и Грузии. В то же время в Чехии, Польше и Словакии цены достаточно высокие, а жилье в Великобритании могут позволить себе только обеспеченные украинцы.

Сколько стоит недвижимость в Берлине, Варшаве, Софии, Праге, Братиславе или Тбилиси? Более подробно далее.

Польша

Значительная часть украинских беженцев, более миллиона человек, поселились в Польше. Также в стране проживают много украинцев, которые переехали сюда в последние 3-7 лет. Именно эти две категории наших сограждан выступают самыми активными покупателями жилья в Польше.

В основном украинцы предпочитают жилье площадью от 30 до 70м². Однокомнатная квартира площадью 35м² в спальном районе Варшавы стоит около $95 000. Ближе к центру города цены выше в среднем на 30%. Вторичный рынок дешевле новостроек на 15-20%.

Безусловно, Варшава самый дорогой город Польши, поэтому, чтобы сэкономить средства, можно рассматривать приобретение недвижимости в других крупных городах страны — Краков, Вроцлав, Гданьск, Познань или Люблин. Иногда здесь можно сэкономить до 40% стоимости квартиры в столице.

Чехия

Недвижимость в Чехии гораздо дороже, чем в Польше. Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в спальном районе Праги обойдется украинцу в $350 000, а небольшая однокомнатная квартира-студия в центральной части столицы $160 000. В небольших городах Чехии цены ниже. Например, в Остраве — третьем по размеру городе в Чехии, численность населения которого около 300 тыс. жителей, однокомнатная квартира стоит $58 000 — $72 000.

Важная особенность: в Чехии две формы собственности — частная и кооперативная. Частная — украинец покупает квартиру в собственность, а кооперативная — становится членом кооператива и совладельцем всего дома. Некоторые кооперативы не принимают в свой состав иностранцев.

Германия

Украинцам, которые планируют поселиться в Германии, для приобретения студии площадью 33 м² в неплохом районе Берлина, необходимо $130 000, двухкомнатные апартаменты стоят от $160 000. В Мюнхене цены намного выше. Стоимость однокомнатной квартиры в спальном районе города площадью 35м² стартует от $260 000, а двухкомнатной — от $450 000. Также дополнительно покупателю необходимо оплатить услуги брокера — 3,57% стоимости жилья.

Болгария

Большинство переселенцев из Украины в Болгарии предпочитают недвижимость на берегу моря, в курортных городах — Свети-Влас, Бургас и Солнечный берег. Кроме удачного географического расположения цены здесь вдвое ниже, чем в столице. Трехкомнатная квартира на берегу Черного моря, в городе Свет-Влас стоит $75 000.

Румыния

По сравнению с другими странами Европы цены на недвижимость в Румынии весьма доступны. Однокомнатная квартира в городе Сучава, расположенном недалеко от украинской границы, стоит $37 000-$40 000. Цены на жилье в Бухаресте, столице Румынии стартуют от $55 000.

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Словакия

Цены на недвижимость по всей территории Словакии, кроме столицы преимущественно на одном уровне. Однокомнатная квартира площадью 35м² с новым ремонтом во втором по величине городе Кошице стоит около $100 000.

В Братиславе цены выше, стоимость однокомнатной квартиры площадью 40м² — $180 000. В историческом центре города трехкомнатная квартира обойдется украинцу более чем в $500 000.

Испания

Украинцы, которые планируют покупать жилье в Испании, предпочитают побережье Средиземного моря. Также многие наши сограждане выбирают для жизни сельскохозяйственные регионы страны Андалусия и Галисия, где можно устроиться на работу на аграрное предприятие.

Цены на двухкомнатные квартиры в Барселоне стартуют от $160 000. В небольшом городке, например таком как Манреса, в 50 километрах от Барселоны, найти 2-комнатную квартиру можно за $65 000.

Грузия

Цены на апартаменты в Грузии близки к украинским. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Тбилиси стартует от $30 000, двухкомнатной от $45 000. Однако большинство украинцев предпочитают недвижимость в Батуми, Кутаиси, Гудаури и Рустави. В последние годы в Батуми произошел настоящий строительный бум, поэтому в городе апартаменты с ремонтом, мебелью и техникой можно приобрести за $35 000.

Для оформления сделки купли-продажи жилья в новостройке или на вторичном рынке здесь достаточно иметь только загранпаспорт.

Турция

За последние несколько лет цены на недвижимость в Турции сильно выросли, особенно в городах на морском побережье. В Аланье квартира площадью 46 м² стоит $70 000. Многие квартиры в новостройках продаются с косметическим ремонтом, меблированной кухней и отремонтированной ванной комнатой.

Детальнее о том, сколько стоит недвижимость в Турции и как ее приобрести, мы писали здесь.

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