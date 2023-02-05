Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати — Finance.ua

Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати
Туреччина — одна з туристично й економічно привабливих країн світу, де іноземці можуть не тільки насолоджуватися комфортабельним відпочинком, а й безперешкодно купити житло.
Нерухомість у Туреччині доступна для продажу громадянам інших держав незалежно від їхньої національності чи віросповідання. Єдиний важливий критерій під час купівлі житла у цій світській ісламській країні — платоспроможність іноземного клієнта.
Про це розповіли експерти порталу flombu.
Володіючи житлом у Туреччині, вартістю від 400 тис. доларів, можна стати її громадянином.
Придбати у Туреччині квартиру в кредит українцям наразі не вдасться у зв’язку з війною. Утім, на первинному ринку цієї країни можна оформити безвідсоткове розтермінування оплати за житло до завершення будівництва. Перший внесок — 30-40% від вартості апартаментів.
Нерухомість в Аланії
Курорт Аланія — один із наймальовничіших у Туреччині. Це найжвавіший муніципалітет Анталії. Завдяки високоякісній інфраструктурі Аланія є самостійним містом.
Унікальне географічне розташування (море, гори) та м’які кліматичні умови (300 сонячних днів у році, тепла зима) забезпечують комфортне проживання тут упродовж року. Населення Аланії — близько 300 тис., у розпал туристичного сезону кількість мешканців зростає до 3 мільйонів.
Які документи потрібні, щоб купити квартиру в Аланії
Купівлю-продаж нерухомості в Туреччині переважно організовують агентства нерухомості. Для покупки квартири в Аланії з документів потрібен закордонний і паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код виготовляють у Туреччині. Документа, який підтверджує походження коштів на купівлю житла, не потрібно.
Процедура покупки нерухомості у Туреччині відбувається в офісі агенції нерухомості, яка курує угоду, за присутності покупця і продавця. Договір купівлі-продажу помешкання укладається двома мовами.
Отримати документи на придбане житло іноземець може у Кадастровому управлінні для оформлення права власності.
Ціни на житлову нерухомість в Аланії
Особливість формування вартості житлової нерухомості в Аланії полягає у тому, що ціна на квартиру тут залежить не від площі, як, скажімо, прийнято в Україні чи інших європейських країнах, а здебільшого від:
- поверху, на якому розташовані апартаменти;
- краєвиду з вікна;
- локації (море, гори).
Ціна на нерухомість у Туреччині загалом залежить від особливостей об’єкта і фінансових коливань на ринку нерухомого майна.
Центральна частина Аланії щільно забудована. Найдорожче житло — в районі пляжу Клеопатри. Тут двокімнатна квартира в новому комплексі першої лінії вартуватиме від 70 000 євро. На «вторинці» таке помешкання коштуватиме від 50 000 євро. Щодальше від моря, то квартири в Аланії дешевші: від 50 000 євро обійдеться квартира з первинного ринку і від 35 000 євро — з вторинного.
Чимало іноземних покупців надають перевагу бюджетному житлу у районах Махмутлар і Авсаллар. Невеликі квартири на ранній стадії будівництва тут коштують від 40 000 євро, а просторі апартаменти з 2 спальнями обійдуться від 70 000 євро.
Додаткові платежі при покупці нерухомості в Туреччині
Під час купівлі житла в Аланії іноземець додатково оплачує низку зборів і послуг:
- податок на покупку житлової нерухомості — 4% від суми угоди;
- комісію за реєстрацію житла у Кадастровому управлінні для оформлення права власності;
- послуги перекладача;
- страхування житла. Під час укладання угоди про купівлю-продаж обов’язкове страхування житлової нерухомості від землетрусів (DASK);
- збір за підключення води та електроенергії. Газу в квартирах і віллах Аланії немає.
Оформлення абонементів на водо- та електропостачання в Аланії
Купивши квартиру в Аланії, іноземець повинен своїм коштом під’єднати до помешкання воду й світло.
За електроенергію тут сплачують згідно із показниками індивідуального лічильника, встановленого на загальній території житлового комплексу. Заборгованість за електрику карається швидким відключенням світла. За спожиту електроенергію можна заплатити на пошті (РТТ), у банках або через Інтернет-банкінг.
Для оформлення абонементу на електроенергію громадяни інших країн повинні надати такі документи:
- копію права власності на житло (ТАПУ);
- технічний паспорт;
- ксерокопію паспорта;
- копію документа із податковим номером;
- страховий поліс від землетрусу;
- копію документа, де вказано серійний номер лічильника;
- копію документа, де зазначено марку лічильника.
Щоб отримати право на користування водою у вторинному житлі, від власника з іншої держави знадобляться такі документи:
- копія ТАПУ;
- ксерокопія паспорта;
- копія податкового номеру;
- страховка від землетрусу;
- копія документа, де зафіксовано номер попереднього абонента або давня квитанція на оплату води.
Отже, купити нерухомість у Туреччині, зокрема в курортній перлині Аланії, доволі просто. Жодних бюрократичних перешкод у цьому процесі для іноземців немає. У країні діє «золоте» правило ринку нерухомості: у кого гроші — тому й товар. Громадянам інших країн не потрібно доводити легальність свого заробітку чи просити у держави дозволу на покупку житла.
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