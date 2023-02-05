Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати — Finance.ua

Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати

Туреччина — одна з туристично й економічно привабливих країн світу, де іноземці можуть не тільки насолоджуватися комфортабельним відпочинком, а й безперешкодно купити житло.

Нерухомість у Туреччині доступна для продажу громадянам інших держав незалежно від їхньої національності чи віросповідання. Єдиний важливий критерій під час купівлі житла у цій світській ісламській країні — платоспроможність іноземного клієнта.

Про це розповіли експерти порталу flombu.

Володіючи житлом у Туреччині, вартістю від 400 тис. доларів, можна стати її громадянином.

Придбати у Туреччині квартиру в кредит українцям наразі не вдасться у зв’язку з війною. Утім, на первинному ринку цієї країни можна оформити безвідсоткове розтермінування оплати за житло до завершення будівництва. Перший внесок — 30-40% від вартості апартаментів.

Нерухомість в Аланії

Курорт Аланія — один із наймальовничіших у Туреччині. Це найжвавіший муніципалітет Анталії. Завдяки високоякісній інфраструктурі Аланія є самостійним містом.

Унікальне географічне розташування (море, гори) та м’які кліматичні умови (300 сонячних днів у році, тепла зима) забезпечують комфортне проживання тут упродовж року. Населення Аланії — близько 300 тис., у розпал туристичного сезону кількість мешканців зростає до 3 мільйонів.

Які документи потрібні, щоб купити квартиру в Аланії

Купівлю-продаж нерухомості в Туреччині переважно організовують агентства нерухомості. Для покупки квартири в Аланії з документів потрібен закордонний і паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код виготовляють у Туреччині. Документа, який підтверджує походження коштів на купівлю житла, не потрібно.

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Процедура покупки нерухомості у Туреччині відбувається в офісі агенції нерухомості, яка курує угоду, за присутності покупця і продавця. Договір купівлі-продажу помешкання укладається двома мовами.

Отримати документи на придбане житло іноземець може у Кадастровому управлінні для оформлення права власності.

Ціни на житлову нерухомість в Аланії

Особливість формування вартості житлової нерухомості в Аланії полягає у тому, що ціна на квартиру тут залежить не від площі, як, скажімо, прийнято в Україні чи інших європейських країнах, а здебільшого від:

поверху, на якому розташовані апартаменти;

краєвиду з вікна;



локації (море, гори).



Ціна на нерухомість у Туреччині загалом залежить від особливостей об’єкта і фінансових коливань на ринку нерухомого майна.

Центральна частина Аланії щільно забудована. Найдорожче житло — в районі пляжу Клеопатри. Тут двокімнатна квартира в новому комплексі першої лінії вартуватиме від 70 000 євро. На «вторинці» таке помешкання коштуватиме від 50 000 євро. Щодальше від моря, то квартири в Аланії дешевші: від 50 000 євро обійдеться квартира з первинного ринку і від 35 000 євро — з вторинного.

Чимало іноземних покупців надають перевагу бюджетному житлу у районах Махмутлар і Авсаллар. Невеликі квартири на ранній стадії будівництва тут коштують від 40 000 євро, а просторі апартаменти з 2 спальнями обійдуться від 70 000 євро.

Додаткові платежі при покупці нерухомості в Туреччині

Під час купівлі житла в Аланії іноземець додатково оплачує низку зборів і послуг:

податок на покупку житлової нерухомості — 4% від суми угоди;

комісію за реєстрацію житла у Кадастровому управлінні для оформлення права власності;

послуги перекладача;



страхування житла. Під час укладання угоди про купівлю-продаж обов’язкове страхування житлової нерухомості від землетрусів (DASK);



збір за підключення води та електроенергії. Газу в квартирах і віллах Аланії немає.



Оформлення абонементів на водо- та електропостачання в Аланії

Купивши квартиру в Аланії, іноземець повинен своїм коштом під’єднати до помешкання воду й світло.

За електроенергію тут сплачують згідно із показниками індивідуального лічильника, встановленого на загальній території житлового комплексу. Заборгованість за електрику карається швидким відключенням світла. За спожиту електроенергію можна заплатити на пошті (РТТ), у банках або через Інтернет-банкінг.

Для оформлення абонементу на електроенергію громадяни інших країн повинні надати такі документи:

копію права власності на житло (ТАПУ);

технічний паспорт;



ксерокопію паспорта;



копію документа із податковим номером;



страховий поліс від землетрусу;



копію документа, де вказано серійний номер лічильника;



копію документа, де зазначено марку лічильника.



Щоб отримати право на користування водою у вторинному житлі, від власника з іншої держави знадобляться такі документи:

копія ТАПУ;

ксерокопія паспорта;



копія податкового номеру;



страховка від землетрусу;

копія документа, де зафіксовано номер попереднього абонента або давня квитанція на оплату води.



Отже, купити нерухомість у Туреччині, зокрема в курортній перлині Аланії, доволі просто. Жодних бюрократичних перешкод у цьому процесі для іноземців немає. У країні діє «золоте» правило ринку нерухомості: у кого гроші — тому й товар. Громадянам інших країн не потрібно доводити легальність свого заробітку чи просити у держави дозволу на покупку житла.

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