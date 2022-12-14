Туреччина вводить податок для туристів: кого і як він торкнеться — Finance.ua

Туреччина вводить податок для туристів: кого і як він торкнеться Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об’єктах розміщення.

Як повідомляє Resmi gazete , на розмір податку не вплинуть надані готелями послуги. Також сума податку не залежатиме від вартості харчування, наявності басейну, спортивних та термальних зон.

Як йдеться в повідомленні, від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, пансіонатах і кемпінгах, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій і міжнародних організацій з дипломатичним статусом.

За словами міністра культури й туризму Мехмета Нурі Ерсоя, за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. Наступного року Туреччина сподівається прийняти 60 млн туристів.

Попри війну, багато жителів України будували плани на літній відпочинок у 2022 році.

За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Загальна кількість платників податків, що займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних — на 7%.

УНІАН За матеріалами:

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