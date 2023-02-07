Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине — Finance.ua
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Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине

Личные финансы
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Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине
Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине
Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. При этом дешевле всего жилье обойдется в Кривом Роге, а дороже всего — в Киеве — 3,2 млн.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
Как отмечают аналитики, за последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице.
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Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет 12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.
«Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом», — отмечает ЛУН.

Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:

  • Киев — 3,2 млн грн;
  • Львов — 2,1 млн грн;
  • Одесса — 1,7 млн грн
  • Винница — 1,6 млн грн;
  • Ужгород — 1,6 млн грн;
  • Днепр — 1,6 млн грн;
  • Луцк — 1,5 млн грн;
  • Черновцы — 1,5 млн грн;
  • Ровно — 1,4 млн грн;
  • Полтава — 1,4 млн грн;
  • Тернополь — 1,4 млн грн;
  • Черкассы — 1,4 млн грн;
  • Харьков — 1,3 млн грн;
  • Житомир — 1,3 млн грн;
  • Хмельницкий — 1,2 млн грн;
  • Херсон — 1,1 млн грн;
  • Суммы — 1,1 млн грн;
  • Чернигов — 1,1 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 1,1 млн грн;
  • Николаев — 1 млн грн;
  • Кропивницкий — 940 тыс. грн;
  • Запорожье — 920 тыс. грн;
  • Кривой Рог — 480 тыс. грн.
Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине

Справка Finance.ua:

  • на январь 2023 года Киев и Львов являются самыми популярными городами по количеству запросов аренды жилья;
  • по результатам января стоимость квадратного метра в новостройках в январе осталась почти неизменной. Кроме того, новостройки с подземным паркингом пользуются большим спросом, чем с внешней или вообще отсутствующей парковочной зоной;
  • по данным dom.ria, самая высокая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире фиксируется в Киеве — 48 871 грн. Если сравнивать стоимость в январе 2023 с январем 2022 года, то в этом году видим рост цены на 39%.
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По материалам:
Finance.ua
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