Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине — Finance.ua

Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине Сегодня 09:03 — Личные финансы

Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине

Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. При этом дешевле всего жилье обойдется в Кривом Роге, а дороже всего — в Киеве — 3,2 млн.

Об этом свидетельствует статистика ЛУН.

Как отмечают аналитики, за последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице.

Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет 12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.

«Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом», — отмечает ЛУН.

Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:

Киев — 3,2 млн грн;

Львов — 2,1 млн грн;

Одесса — 1,7 млн грн

Винница — 1,6 млн грн;

Ужгород — 1,6 млн грн;

Днепр — 1,6 млн грн;

Луцк — 1,5 млн грн;

Черновцы — 1,5 млн грн;

Ровно — 1,4 млн грн;

Полтава — 1,4 млн грн;

Тернополь — 1,4 млн грн;

Черкассы — 1,4 млн грн;

Харьков — 1,3 млн грн;

Житомир — 1,3 млн грн;

Хмельницкий — 1,2 млн грн;

Херсон — 1,1 млн грн;

Суммы — 1,1 млн грн;

Чернигов — 1,1 млн грн;

Ивано-Франковск — 1,1 млн грн;

Николаев — 1 млн грн;

Кропивницкий — 940 тыс. грн;

Запорожье — 920 тыс. грн;

Кривой Рог — 480 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

на январь 2023 года Киев и Львов являются самыми популярными городами по количеству запросов аренды жилья;

по результатам января стоимость квадратного метра в новостройках в январе осталась почти неизменной. Кроме того, новостройки с подземным паркингом пользуются большим спросом, чем с внешней или вообще отсутствующей парковочной зоной;



по данным dom.ria, самая высокая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире фиксируется в Киеве — 48 871 грн. Если сравнивать стоимость в январе 2023 с январем 2022 года, то в этом году видим рост цены на 39%.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.