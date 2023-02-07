Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине — Finance.ua

Сколько стоит однокомнатная квартира с ремонтом: цены по Украине
Цены на готовые однокомнатные квартиры с ремонтом в крупных городах Украины стартуют от 480 тысяч гривен. При этом дешевле всего жилье обойдется в Кривом Роге, а дороже всего — в Киеве — 3,2 млн.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
Как отмечают аналитики, за последние три месяца готовые квартиры подешевели только в столице.
Так, в Киеве в среднем стоимость однокомнатных квартир снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет 12%. Остальные регионы остались без изменений. Интересно, что в Ужгороде трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на тысячу долларов дороже, чем в Одессе.
«Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом», — отмечает ЛУН.
Сколько стоит 1-комнатная квартира с ремонтом:
- Киев — 3,2 млн грн;
- Львов — 2,1 млн грн;
- Одесса — 1,7 млн грн
- Винница — 1,6 млн грн;
- Ужгород — 1,6 млн грн;
- Днепр — 1,6 млн грн;
- Луцк — 1,5 млн грн;
- Черновцы — 1,5 млн грн;
- Ровно — 1,4 млн грн;
- Полтава — 1,4 млн грн;
- Тернополь — 1,4 млн грн;
- Черкассы — 1,4 млн грн;
- Харьков — 1,3 млн грн;
- Житомир — 1,3 млн грн;
- Хмельницкий — 1,2 млн грн;
- Херсон — 1,1 млн грн;
- Суммы — 1,1 млн грн;
- Чернигов — 1,1 млн грн;
- Ивано-Франковск — 1,1 млн грн;
- Николаев — 1 млн грн;
- Кропивницкий — 940 тыс. грн;
- Запорожье — 920 тыс. грн;
- Кривой Рог — 480 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
- на январь 2023 года Киев и Львов являются самыми популярными городами по количеству запросов аренды жилья;
- по результатам января стоимость квадратного метра в новостройках в январе осталась почти неизменной. Кроме того, новостройки с подземным паркингом пользуются большим спросом, чем с внешней или вообще отсутствующей парковочной зоной;
- по данным dom.ria, самая высокая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире фиксируется в Киеве — 48 871 грн. Если сравнивать стоимость в январе 2023 с январем 2022 года, то в этом году видим рост цены на 39%.
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