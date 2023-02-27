Ипотека в Польше: сколько стоит квартира на 40 "квадратов" — Finance.ua

Ипотека в Польше: сколько стоит квартира на 40 "квадратов" Сегодня 09:02 — Недвижимость

Ипотека в Польше: сколько стоит квартира на 40 "квадратов"

Согласно последнему отчету Metrohouse и Credipass Barometer, наибольшей популярностью у покупателей пользуются квартиры площадью 35-50 квадратных метров. Эксперты подсчитали, сколько нужно заработать, чтобы купить квартиру площадью 40 квадратных метров в крупном городе Польши в кредит, а также сколько будет составлять ежемесячный взнос.

В Варшаве на операции покупки жилья в кредит приходится 39% всех продаж, а в других крупных городах — 45%. 48% всех покупателей покупают двухкомнатные квартиры в качестве инвестиции в недвижимость, средняя площадь такого жилья колеблется в районе 45 кв. м.

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Авторы отчета отмечают, что люди, которые хотят профинансировать покупку квартиры с помощью ипотечного кредита, должны учитывать тот факт, что их текущая процентная ставка намного выше, чем полтора года назад.

«Высокая инфляция вызвала рост процентных ставок , а значит, повлияла на предложения банков и на условия, на которых сегодня предлагается финансирование квартир или домов», — сообщается в отчете.

В каких городах Польши дешевле всего брать кредит на жилье

Из данных Credipass следует, что дешевле всего покупать в кредит квартиру на 40 метров квадратных в Лодзи. Это при условии уплаты 20% собственного первого взноса и оформления ипотеки на 30 лет. В этих условиях ежемесячная оплата по кредиту будет составлять примерно 1400 злотых.

Далее в списке — Познань, где сумма ежемесячного взноса составит около 2 тыс. эл.

Дороже всего такая недвижимость в кредит обойдется в Варшаве — примерно 2 800 эл ежемесячно.

Сколько денег нужно иметь и сколько придется платить

При оформлении ипотеки ключевую роль играется кредитоспособность клиента. После новшеств от Управления финансового надзора Польши банки изменили расчет кредитоспособности так, что взять ипотеку стало немного легче. Приблизительные подсчеты показывают, что для получения кредита на квартиру в 40 кв. м в Лодзь семья без детей должна иметь доход всего в 4,5 тыс. злотых нетто. В Познани эта цифра растет до 4,9 тыс. зл., в Гданьске — до 5,8 тыс. зл., а в Варшаве — до 6,9 тыс. зл.

А так обстоит ситуация с ежемесячными взносами по кредиту (на 30 лет) при покупке жилья 40 м по разным городам

Лодзь: доход — 4 500 зл., ежемесячный платеж — 1 395 зл. Общая стоимость квартиры — 248 225 зл.;

Познань: доход — 4 900 зл., ежемесячный платеж — 1 725 зл. Общая стоимость квартиры — 306 960 зл.;



Вроцлав: доход — 5 400 зл., ежемесячный платеж — 2 081 зл. Общая стоимость квартиры — 370 341 зл.;

Краков: доход — 5 700 зло., ежемесячный платеж — 2 260 зл. Общая стоимость квартиры — 402 378 зл.;

Гданьск: доход — 5 800 зл., ежемесячный платеж — 2 340 зл. Общая стоимость квартиры — 416 378 зл.;



Варшава: доход — 6 950 злотых, ежемесячный платеж — 2 826 зл. Общая стоимость квартиры — 502 770 зл.



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