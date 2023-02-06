Где в Польше самые дешевые квартиры — Finance.ua

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Где в Польше самые дешевые квартиры

Недвижимость
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Пока цены на жилье ежегодно росли примерно на 10%. Падение или рост цен на жилье в 2023 году зависит от различных факторов, основными из которых являются уровень процентных ставок и уровень инфляции. Если цены на жилье упадут, то в отдельных местах, где меньше спрос на недвижимость.
Последние данные ООН свидетельствуют о том, что Польша приютила наибольшее количество украинцев после 24 февраля — 1553707 человек. Боевые действия продолжаются, поэтому многие начали думать над тем, чтобы приобрести жилье, а не тратить средства на аренду жилья.

В каком городе самая дорогая недвижимость

Квартиры на польском рынке недвижимости все еще дорожают — таков общий вывод после сравнения цен между кварталами 2022 года. В списке городов лидирует Варшава, где в конце 2022 года один квадратный метр стоил 13 025 злотых.
Сразу за столицей идут Гданьск, Краков и Вроцлав — в каждом из этих городов ставка за один квадратный метр уже превысила предел в 10 тысяч злотых, а Познань приближается к этому уровню — 9397 злотых.
Самым дешевым из самых больших городов является Лодзь, где можно найти квартиры по 7089 злотых за один квадратный метр.
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Где будут самые дешевые квартиры в 2023 году

Цена квартир будет зависеть от места покупки и рынка: вторичная или новостройка. Также следует понимать, что цены на жилье в крупных городах и городках могут существенно отличаться, ведь спрос на недвижимость здесь совершенно разный.
К примеру, в Силезском воеводстве ставки за один квадратный метр остаются на низком или умеренном уровне. Что касается источника покупки, то самую дешевую квартиру можно купить на аукционе судебных приставов или на других ресурсах государственных учреждений.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
Телеканал 24
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