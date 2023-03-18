Недвижимость: масштабы разрушений в Украине превышают объемы жилья, введенного в эксплуатацию за 7 лет — Finance.ua

Недвижимость: масштабы разрушений в Украине превышают объемы жилья, введенного в эксплуатацию за 7 лет Сегодня 16:16 — Недвижимость

Недвижимость: масштабы разрушений в Украине превышают объемы жилья, введенного в эксплуатацию за 7 лет

Масштабы разрушений украинской недвижимости превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы 2022 года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.

Об этом говорится в исследовании EY (Ernst & Young).

Авторы исследования отмечают, что за предвоенный 2021 год предложение нового жилья в Украине достигло пика — в эксплуатацию было введено 11,4 млн кв. м жилья, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

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«2022 год также начинался бурно и мог бы продолжить эту тенденцию. До начала войны темпы ввода нового жилья в эксплуатацию оставались на уровне 2021 года. За первые полтора месяца общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, составляла почти пятую часть будущего годового объема. После полномасштабного вторжения практически все застройщики приостановили работу на строительных площадках: некоторые — на несколько недель, а некоторые не возобновили строительные работы до сих пор», — говорится в сообщении.

В 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составляла 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир) — это на 38% меньше, чем в 2021 году.

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При этом сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольший спад в строительстве испытали восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70–90% по сравнению с предыдущим годом.

Инфографика: Ernst & Young

Также отмечается, что количество новых жилищных проектов прогнозированно уменьшилось.

На новых строительных площадках началось строительство только тех ЖК, проекты которых уже были утверждены, готовы к старту и имели первоначальное финансирование. За первые три квартала 2022 года началось строительство только 68 200 квартир, что вдвое меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в исследовании.

Авторы исследования добавляют, что не только риски физической безопасности повлияли на спад темпов строительства в Украине.

«Существенный рост курса валют и высокая инфляция значительно снизили покупательную способность населения. А стоимость строительства выросла. Поэтому большинству девелоперских проектов, особенно на начальной стадии, для продолжения строительства не хватало средств покупателей/инвесторов. Кроме того, после разрушения части промышленных предприятий на рынке царила нехватка строительных материалов и их логистики», — свидетельствуют результаты исследования.

Большинство девелоперов отмечают, что этот вопрос решен — застройщикам удалось адаптироваться к новым реалиям и наладить новые логистические цепи как с украинскими, так и с иностранными поставщиками.

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Отмечается, что тяжелейшей проблемой на рынке жилой недвижимости многих регионов стали массовые ракетные и артиллерийские обстрелы. В результате активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составило более 7% всего имеющегося жилого фонда.

«Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше», — подчеркнули в Ernst & Young.

При этом спрос на квартиры на первичном рынке составляет всего 30% от довоенных объемов в западных областях, а в Киеве общий спрос — 10-20% от довоенных объемов.

На вторичном рынке похожие тенденции: количество заключенных сделок купли-продажи квартир и жилых домов в Украине в течение 2022 года — 101 тыс. транзакций: только треть прошлогоднего объема.

Аналогичная динамика в большинстве регионов страны, с несколько меньшим спадом (-40-60%) в относительно безопасных областях Центральной и Западной Украины и наибольшим падением покупательной активности (-70-90%) на Востоке и Юге, говорится в исследовании.

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