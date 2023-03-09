Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика) — Finance.ua

Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика) Сегодня 16:05 — Недвижимость

Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика)

Зимой рынок первоначального жилья стремительно восстанавливался. По состоянию на конец февраля 2023 г. в Украине работает 72% отделов продаж. По сравнению с осенним периодом количество осталось почти идентичное. Наибольший процент фиксируется в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dom.Ria

Если принять к сравнению осенний и зимний периоды, то в Киевской области наблюдается увеличение работающих отделов продаж на 5,6%, на Волыни — на 7%, в Черниговской — на 8%, а в Житомирской — на 11%. Наибольший показатель в Николаевской области — на 133%.

Инфографика: Dom.Ria

Что касается готового жилья, в течение зимнего периода в Украине сдали в эксплуатацию 154 новостройки, имеющих 275 секций. В Киеве — 14 новостроек и 33 секции, а в Киевской области — 38 новостроек и 85 секций.

К концу февраля в Украине фиксируется 586 готовых новостроек, которые составляют 29% от общего количества. Зимой возобновлено строительство в 35 жилых комплексах, 24 из них в Киевской области.

Цены

На февраль самая высокая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве — 48 892 грн.

Инфографика: Dom.Ria

По сравнению с февралем прошлого 2022 года произошел рост на 36,6%. Интересно, что по сравнению с январем 2023 года наблюдается спад стоимости на 1% из-за колебаний курса.

Самая низкая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Тернопольской области — 22 143 грн и в Сумской области — 22 461 грн.

Инфографика: Dom.Ria

Наибольший показатель роста стоимости квадратного метра в однокомнатной квартире по сравнению с февралем прошлого года в Закарпатской области — на 64%, а наименьший в Черниговской — на 18,7%.

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