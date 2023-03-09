Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика) — Finance.ua
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Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика)

Недвижимость
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Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика)
Рынок первичного жилья восстанавливается. Средняя стоимость квадратного метра по регионам (инфографика)
Зимой рынок первоначального жилья стремительно восстанавливался. По состоянию на конец февраля 2023 г. в Украине работает 72% отделов продаж. По сравнению с осенним периодом количество осталось почти идентичное. Наибольший процент фиксируется в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dom.Ria.
Если принять к сравнению осенний и зимний периоды, то в Киевской области наблюдается увеличение работающих отделов продаж на 5,6%, на Волыни — на 7%, в Черниговской — на 8%, а в Житомирской — на 11%. Наибольший показатель в Николаевской области — на 133%.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Что касается готового жилья, в течение зимнего периода в Украине сдали в эксплуатацию 154 новостройки, имеющих 275 секций. В Киеве — 14 новостроек и 33 секции, а в Киевской области — 38 новостроек и 85 секций.
К концу февраля в Украине фиксируется 586 готовых новостроек, которые составляют 29% от общего количества. Зимой возобновлено строительство в 35 жилых комплексах, 24 из них в Киевской области.

Цены

На февраль самая высокая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве — 48 892 грн.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
По сравнению с февралем прошлого 2022 года произошел рост на 36,6%. Интересно, что по сравнению с январем 2023 года наблюдается спад стоимости на 1% из-за колебаний курса.
Самая низкая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Тернопольской области — 22 143 грн и в Сумской области — 22 461 грн.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Наибольший показатель роста стоимости квадратного метра в однокомнатной квартире по сравнению с февралем прошлого года в Закарпатской области — на 64%, а наименьший в Черниговской — на 18,7%.
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По материалам:
Finance.ua
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