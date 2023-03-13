Возобновление строительства: на сколько задерживается сдача жилья в Киеве во время войны — Finance.ua

Возобновление строительства: на сколько задерживается сдача жилья в Киеве во время войны Сегодня 21:01 — Недвижимость

Возобновление строительства: на сколько задерживается сдача жилья в Киеве во время войны

Спрос на жилье, особенно в новостройках, во время войны остается низким. Растут цены на материалы, на рынке возник дефицит кадров. Сейчас из более 90% объектов в столице, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, к работам на площадках вернулась только половина.

Об этом заявила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Сколько застройщиков возобновили работу на объектах

Пока рынок недвижимости застыл и ждет поворотных моментов в войне: все будет решать ситуация на поле боя и как будут разворачиваться события в дальнейшем, считает Виктория Берещак. Рынок аренды будет зависеть также от внутренней миграции после деоккупации и от возвращения домой уехавших за границу украинцев.

«На первичке сейчас почти нулевой спрос и единичные сделки. Для понимания, хорошие продажи для киевских игроков сейчас — хотя бы 2-5 квартир в месяц против 90-120 в мирное время», — говорит эксперт.

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Она уверена, что эта весна многое определит для рынка недвижимости в целом.

«Как минимум ситуация покажет покупателю, кто из девелоперов действительно строит и выполняет свои обязательства по предыдущим, начатым, проектам, а кто только создает видимость. К сожалению, из более 90% объектов, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, фактически к работам на площадках вернулась только половина. Но степень активности и темпов среди этой выборки очень разная», — добавляет Берещак.

Хорошими темпами в нынешних реалиях будет 5-10% готовности на месяц-полтора, считает собеседница.

«Таким показателем едва может порадовать 30% ЖК от общей совокупности. А темпы задержек обещанных сдач в эксплуатацию уже составляют от 1 до 1,5 лет. И, к сожалению, у многих компаний они сдвинутся еще больше», — говорит она.

Но даже при низком спросе, когда квартиры почти не покупают, цена за квадратные метры все равно растет. Это происходит из-за инфляции, роста себестоимости строительства.

Из-за потери мощностей украинских заводов нужно завозить материалы из-за границы, нарушились привычные логистические цепочки. Также подорожала рабочая сила. На рынке возникла нехватка квалифицированных кадров: многие специалисты ушли в ВСУ. Инфляция влияет и на стоимость топливных материалов, технику, сопутствующие расходы.

«Из-за этого средневзвешенный прогноз увеличения цены на этот год на первичке — по меньшей мере 10-15% в годовом измерении. Сдерживающим фактором выступит низкий спрос: из-за того что платежеспособность украинцев снизилась», — говорит Виктория Берещак.

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