Недвижимость, золото или евробонды: куда лучше инвестировать во время войны — Finance.ua

Недвижимость, золото или евробонды: куда лучше инвестировать во время войны Сегодня 14:30 — Личные финансы

Недвижимость, золото или евробонды: куда лучше инвестировать во время войны

Инвестиции в Украину — не очень распространенное занятие. Если украинцы и инвестируют, то преимущественно в депозиты. Однако это не единственный вариант, как приумножить свои средства.

Что поможет сохранить средства, а на чем даже удастся заработать — рассказала Ксения Губанова, сертифицированный эксперт по финансам, инвестор, основатель онлайн-школы Be Investor, на Female Freedom Forum , состоявшемся в Киеве 4 марта.

«Вы можете вкладывать в депозиты или облигации — но вы просто сохраните свои деньги. Заработать на этом невозможно, разве что в лучшем случае — вам удастся покрыть инфляцию», — говорит эксперт.

Недвижимость

Украинцы часто выбирают недвижимость как инвестицию. Однако инвестор назвала несколько проблем этого инструмента:

первая — крупный капитал.

Вам нужно сразу 50-70 тыс. долларов, чтобы купить квартиру. Однако не у всех есть столько денег сразу, чтобы тут же их потратить на приобретение недвижимости;

Вам нужно сразу 50-70 тыс. долларов, чтобы купить квартиру. Однако не у всех есть столько денег сразу, чтобы тут же их потратить на приобретение недвижимости; вторая — ликвидность.

Это значит, что если вам нужно будет «достать» эти деньги, вы не сможете их получить сразу же. Для продажи недвижимости нужно либо много времени, либо снижать стоимость, чтобы скорее привлечь покупателя;

Это значит, что если вам нужно будет «достать» эти деньги, вы не сможете их получить сразу же. Для продажи недвижимости нужно либо много времени, либо снижать стоимость, чтобы скорее привлечь покупателя; третья — тенденция на убыль доходности недвижимости.

По словам эксперта, если еще 20 лет назад вы могли купить квартиру за 20 тыс. долларов и сдавать ее за 200 долларов в месяц, то окупаемость этой квартиры была в среднем 7-8 лет. Но сейчас украинцы покупают за 100 тыс. долларов, сдают за 500 долларов в месяц — то есть, окупаемость увеличилась до 15-20 лет.

Золото

«Золото — это такой инструмент, который не приумножит ваш капитал. Он просто поможет сохранить и защитить в турбулентное время, как 2022 год. Золото всегда растет, когда рынки падают — на этом вы можете усреднить падение своего инвестпортфеля», — сказала Губанова.

Куда инвестировать в Украине

"Понятно, что Украина победила в войне. Вопрос только о том, на каких границах закончится эта война. Однако страна Украина и дальше будет существовать.

Наши евробонды сейчас продают с дисконтом в 80%. Риски определенные есть, но если у вас есть время, вы можете на этом заработать. Даже если будет дефолт, хоть в него я не верю, нам не простят весь долг полностью, Украина все равно будет его платить. Но покупая за 200 долларов то, что стоит 1000 долларов, вы будете в плюсе в три-четыре раза", — говорит Губанова.

По мнению эксперта, также сейчас можно выгодно вложить средства в акции крупнейшего экспортера пшеницы и подсолнечного масла — компании Kernel.

«Акция Kernel сейчас стоит 3 доллара, но она генерирует прибыль в виде 5 долларов в год. То есть вы покупаете сейчас акции компании и за год имеете ее окупаемость, в то время как Tesla оккупируется 57 лет... Kernel вернет свою стоимость», — делится опытом инвестор.

Еще одна компания, к акциям которой советует присмотреться Губанова — МХП — украинского экспортера курятины.

«Сейчас эта компания очень потеряла в цене, но у нее только активы на почти 4 млрд долларов — это все заводы, земли, техника. А вся компания сейчас стоит на рынке 300 млн», — отметила Губанова.

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