Стоимость аренды квартиры в разных городах во время войны — Finance.ua

Стоимость аренды квартиры в разных городах во время войны Сегодня 13:00 — Недвижимость

Во время войны многие украинцы живут в арендованном жилье. Для большинства семей, особенно внутренних переселенцев, на счету каждая копейка. При этом некоторые недобросовестные арендодатели выставляют заоблачные суммы аренды.

На стоимость аренды в Украине оказала большое влияние война. Чем ближе к зоне боевых действий, тем дешевле стоит снимать жилье, но при этом возрастает риск для жизни. Однако даже в западных и центральных областях Украины можно найти доступное жилье.

Цены на аренду квартир в Киеве

Разброс цен на аренду в Киеве очень велик, и зависит от количества комнат, района города и близости к метро. Как сообщают эксперты, аренда квартир в Киеве стоит примерно 8500 гривен для однокомнатной квартиры, 12 000 — для двухкомнатной, и 20 000 для трехкомнатной.

Самое дорогое жилье сдается в Печерском районе — центре столицы. Здесь можно снять однокомнатную квартиру за 25 000 гривен в месяц. Средние цены на аренду в Голосеевском районе — примерно 12 000-13 000 гривен в месяц. Самый «дешевый» район Киева для аренды жилья — Деснянский, здесь можно арендовать «однушку» за 6000 гривен.

Цены на аренду квартир во Львове

Очень многие переселенцы арендуют жилье во Львове из-за безопасности, но цены на аренду квартир здесь даже выше, чем в Киеве.

Как сообщает Минфин, аренда квартиры во Львове в марте 2023 года составляет примерно 9000 гривен за однокомнатную квартиру, 12 500 гривен за двухкомнатную и 20 000 гривен за трехкомнатную.

Где в Украине самое дорогое и самое дешевое жилье

Как сообщает Госстат, аренда однокомнатной квартиры в 2023 году самая дорогая в таких городах и регионах:

Закарпатская область — 13 100 гривен;

Львовская область — 11 000 гривен;

Киев — 7400 гривен;

Хмельницкая область — 7100 гривен;

Черновицкая область — 7000 гривен.

Топ-4 по самой низкой стоимости аренды однокомнатной квартиры выглядит так:

Сумская область — 2600 гривен;

Херсонская область — 2900 гривен;

Николаевская область — 3400 гривен;

Харьковская область — 3500 гривен.

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УНІАН По материалам:

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