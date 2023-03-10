Стоимость аренды квартиры в разных городах во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость аренды квартиры в разных городах во время войны

Недвижимость
63
Во время войны многие украинцы живут в арендованном жилье. Для большинства семей, особенно внутренних переселенцев, на счету каждая копейка. При этом некоторые недобросовестные арендодатели выставляют заоблачные суммы аренды.
На стоимость аренды в Украине оказала большое влияние война. Чем ближе к зоне боевых действий, тем дешевле стоит снимать жилье, но при этом возрастает риск для жизни. Однако даже в западных и центральных областях Украины можно найти доступное жилье.

Цены на аренду квартир в Киеве

Разброс цен на аренду в Киеве очень велик, и зависит от количества комнат, района города и близости к метро. Как сообщают эксперты, аренда квартир в Киеве стоит примерно 8500 гривен для однокомнатной квартиры, 12 000 — для двухкомнатной, и 20 000 для трехкомнатной.
Место для вашей рекламы
Самое дорогое жилье сдается в Печерском районе — центре столицы. Здесь можно снять однокомнатную квартиру за 25 000 гривен в месяц. Средние цены на аренду в Голосеевском районе — примерно 12 000-13 000 гривен в месяц. Самый «дешевый» район Киева для аренды жилья — Деснянский, здесь можно арендовать «однушку» за 6000 гривен.

Цены на аренду квартир во Львове

Очень многие переселенцы арендуют жилье во Львове из-за безопасности, но цены на аренду квартир здесь даже выше, чем в Киеве.
Как сообщает Минфин, аренда квартиры во Львове в марте 2023 года составляет примерно 9000 гривен за однокомнатную квартиру, 12 500 гривен за двухкомнатную и 20 000 гривен за трехкомнатную.

Где в Украине самое дорогое и самое дешевое жилье

Как сообщает Госстат, аренда однокомнатной квартиры в 2023 году самая дорогая в таких городах и регионах:
  • Закарпатская область — 13 100 гривен;
  • Львовская область — 11 000 гривен;
  • Киев — 7400 гривен;
  • Хмельницкая область — 7100 гривен;
  • Черновицкая область — 7000 гривен.
Топ-4 по самой низкой стоимости аренды однокомнатной квартиры выглядит так:
  • Сумская область — 2600 гривен;
  • Херсонская область — 2900 гривен;
  • Николаевская область — 3400 гривен;
  • Харьковская область — 3500 гривен.
Кстати, если вы собрались в поездку в другой регион и попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.