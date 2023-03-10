Рынок вторичного жилья зимой: как изменились цены на квартиры — Finance.ua

Рынок вторичного жилья зимой: как изменились цены на квартиры
Зимой несколько упадало количество предложений недвижимости на вторичном рынке по сравнению как с осенним периодом, так и с прошлым годом.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dom.Ria.
«Если сравнивать осенний и зимний периоды, видим как спад, так и рост новых предложений по продаже вторичного жилья», — говорится в сообщении.
На Киевщине (не считая столицы) увеличение новых предложений на 46,5%, в столице — на 12%. В Кировоградской области — уменьшение новых предложений на 79,7%. Отметим, что зимой рынок обычно менее активен, чем осенью.
Рассматривая аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, в большинстве своем видим спад новых предложений. Больше всего в Херсонском регионе — 99,3%, на Харьковщине — 78,8% и Николаевщине — 76,2%.
Цены
Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 80 285 долларов США. Если сравнивать февраль этого и прошлого года, то видим спад на 22,5%.
Наибольшее падение стоимости вторичного жилья по сравнению с прошлым годом в Харьковской области — на 24% и в столице — 22,5%. В то же время рост стоимости на 43% в Закарпатье.
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