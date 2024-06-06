Не успеть восстановить мощности до зимы: The New York Times предупреждает о тяжелых месяцах без света — Finance.ua

Не успеть восстановить мощности до зимы: The New York Times предупреждает о тяжелых месяцах без света Сегодня 10:00 — Энергетика

Не успеть восстановить мощности до зимы: The New York Times предупреждает о тяжелых месяцах без света

российские ракетные удары и атаки беспилотников на украинские электростанции и подстанции серьезно пошатнули энергетическую инфраструктуру страны.

Ситуацию усугубляет плановый ремонт двух энергоблоков АЭС и летняя жара, которая побуждает людей включать кондиционеры.

Об этом пишет The New York Times.

Украинские власти были вынуждены распорядиться о массовом отключении электроэнергии по всей стране на эту неделю, это более агрессивное мероприятие, чем региональные и нерегулярные отключения, которые были в начале этой весны.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в стране на этой неделе будет «достаточно серьезным». Впоследствии в компании отметили, что во вторник аварийное отключение электроэнергии было применено в семи из 24 областей Украины.

Читайте также Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС — Укргидроэнерго

Утрата мощностей по производству электроэнергии

Нехватка электроэнергии летом может привести к жаре в квартирах и составляет большой риск зимой. Массовое отключение электроэнергии в Украине вызвало обеспокоенность тем, что будет с наступлением холодной погоды, когда использование отопительных приборов увеличит нагрузку на энергосистему. Эксперты предупреждают, что электростанциям нанесен слишком большой ущерб, чтобы их отремонтировать до того, как в декабре наступит минусовая температура.

«Ситуация даже хуже, чем была в прошлом году», — сказала Елена Лапенко, эксперт по энергетической безопасности DiXi Group, украинского аналитического центра.

Читайте также Не работает связь при отключении света: Минэнерго взялось за проблему

По ее подсчетам, даже при умеренных температурах и отсутствии новых атак россии на энергосети Украине не хватит 1,3 гигаватта во время пикового потребления этим летом. Это около десятой части потребления энергии в час пик.

Атака россии на энергосети, которая началась в конце марта, оказалась более разрушительной, чем раньше, потому что москва усовершенствовала свою тактику — более мощные и сложные ракетные обстрелы.

По оценкам энергетиков, с начала войны Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии. Большинство тепловых и гидроэлектростанций страны было уничтожено, что создает серьезную проблему, поскольку они обеспечивали дополнительные генерирующие мощности, необходимые для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления.

Читайте также В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что сейчас страна в значительной степени зависит от своих атомных электростанций, которые поставляют основную часть электроэнергии в стране, но не могут удовлетворить пиковый спрос.

DiXi Group считает, что времени мало, чтобы восстановить достаточные генерирующие мощности до наступления зимы. По словам главы аналитического центра Елены Павленко, Украине нужно запасное оборудование, например трансформаторы, для восстановления подстанций. В настоящее время наша страна надеется получить запчасти из выведенных из строя ТЭС Германии.

Одним из способов решения проблемы могла бы стать установка газотурбинных мобильных электростанций по всей стране, но на это уходит много времени — до года.

Отключение света

Украина, которая, как правило, является чистым экспортером электроэнергии, сейчас импортирует рекордные объемы от своих соседей, включая Румынию, Словакию и Польшу. Однако даже этого недостаточно, чтобы компенсировать потери электроэнергии.

Это заставило украинские власти ввести плановые отключения электроэнергии по всей стране, чтобы попытаться стабилизировать энергосеть.

Читайте также Повышение тарифа для населения позволит восстановить государственную генерацию — Гринчук

Руководитель киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко заявил, что энергосети полностью не отремонтируют по меньшей мере два года.

«Мы понимаем, что следующие два года нам нужно быть готовыми к ежедневным отключениям как к норме, а не к критической для нас ситуации. Честно говоря, все, что мы можем сделать, это привыкнуть к этому как к нормальному положению вещей», — сказал он.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.