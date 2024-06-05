Не работает связь при отключении света: Минэнерго взялось за проблему — Finance.ua

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Не работает связь при отключении света: Минэнерго взялось за проблему

Энергетика
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Не работает связь при отключении света: Минэнерго взялось за проблему
Не работает связь при отключении света: Минэнерго взялось за проблему
Вопрос «падения» связи при отключениях электроэнергии остается актуальным. При этом он нарушался при обстрелах еще год назад.
Об этом сообщил заместитель главы Министерства энергетики Украины Николай Колесник.
«И соответствующие решения телекоммуникационным компаниям были доведены об обязательстве резервных видов питания на основные башни теле-, радиосвязи и интернет-связи», — сказал чиновник в эфире телемарафона.
В то же время, по его словам, в некоторых регионах эта проблема никуда не исчезла.
«Мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы оперативно установить дополнительную резервную генерацию для вышек теле-, радио-, связи. Это важный вопрос. Мы сегодня имеем некоторые обращения, очень быстро реагируем и сотрудничаем с коллегами, которые напрямую видят, где и какая проблематика возникает», — добавил Колесник.

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Отметим, что 4 июня в энергосистеме наблюдается значительный дефицит, поэтому отключения могут длиться 4 часа и более.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что если в регионах будут вкладываться в определенные на день лимиты, то отключения будут плановыми.
«Но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, говорим ли мы о часе пик — утро или вечер — или говорим о часах, когда ситуация с дефицитом немного менее острая. Это дневная зона и ночь», — объяснил чиновник.
По материалам:
НВ
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