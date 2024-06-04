В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии — Finance.ua
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В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Энергетика
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В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
Во вторник, 4 июня, в Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов, сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко. Почасовые графики пока не действуют.
Главная причина применения мер ограничения — последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.
По словам Коваленко, «Укрэнерго» поручило ввести экстренные отключения света, поэтому почасовые графики не действуют.
«Киев вышел за лимиты. „Укрэнерго“ дал команду на экстренные отключения. Графики не работают», — сообщил он.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что 4 июня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Это связано с ростом уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачностью, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также уменьшением объема импорта электроэнергии из Европы.
По материалам:
Forbes.ua
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