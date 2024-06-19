НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности — Finance.ua
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НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности

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НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности
НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности
Оценки макроэкономического риска и риска капитала выросли на балл по шкале от 0 до 10 из-за расширения дефицита счета текущих операций платежного баланса и новых требований к капиталу соответственно, следует из обнародованного в среду Отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).
Согласно ему, среди других факторов, повлиявших на увеличение макроэкономического риска с 7 до 8 баллов, стало замедление восстановления экономики из-за разрушений в энергетическом секторе и все еще высокого соотношения дефицита госбюджета и внешнего и государственного долгов к ВВП.
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«Значительная международная финансовая поддержка ослабляет эти риски», — подчеркнул регулятор.
Относительно риска капитала, который вырос с 5 до 6 баллов, отмечено, что его усиление связано со снижением показателей достаточности капитала банков из-за усиления требований к капиталу, в частности учета полного объема операционного риска.
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«В то же время запас капитала сектора остается значительным благодаря высокой доходности и ограничениям на его распределение. Поэтому риск капитала остается средним», — отмечается в отчете.
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Кредитный риск и для физлиц (4), и для корпораций (5) не изменились, как и валютный риск (4), риск ликвидности системы (2), а также риск прибыльности (1).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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