НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности — Finance.ua

НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ зафиксировал рост макроэкономического риска и риска капитала в отчете о финстабильности

Оценки макроэкономического риска и риска капитала выросли на балл по шкале от 0 до 10 из-за расширения дефицита счета текущих операций платежного баланса и новых требований к капиталу соответственно, следует из обнародованного в среду Отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ему, среди других факторов, повлиявших на увеличение макроэкономического риска с 7 до 8 баллов, стало замедление восстановления экономики из-за разрушений в энергетическом секторе и все еще высокого соотношения дефицита госбюджета и внешнего и государственного долгов к ВВП.

«Значительная международная финансовая поддержка ослабляет эти риски», — подчеркнул регулятор.

Относительно риска капитала, который вырос с 5 до 6 баллов, отмечено, что его усиление связано со снижением показателей достаточности капитала банков из-за усиления требований к капиталу, в частности учета полного объема операционного риска.

«В то же время запас капитала сектора остается значительным благодаря высокой доходности и ограничениям на его распределение. Поэтому риск капитала остается средним», — отмечается в отчете.

Кредитный риск и для физлиц (4), и для корпораций (5) не изменились, как и валютный риск (4), риск ликвидности системы (2), а также риск прибыльности (1).

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