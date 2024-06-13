Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года» — Finance.ua

Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года» Сегодня 18:17

Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года»

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил отличие «Глава центрального банка года».

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

12 июня в Лондоне состоялась церемония награждения победителей Central Banking Awards 2024 года.

Международное жюри отметило его успехи как главы Национального банка Украины в течение 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту.

Среди достижений, которые назвали эксперты Central Banking:

— Сохранение доверия к национальной валюте, несмотря на войну. Вклады населения в срочные гривневые депозиты в 2023 году увеличились на 37%. Также в прошлом году ощутимо снизилась инфляция — с 26,6% до 5,1%, то есть вернулась к целевому диапазону НБУ (5% ±1 п.п.).

— Успешный переход к режиму управляемой гибкости курса с целью усиления устойчивости и адаптивности украинской экономики.

— Взвешенная монетарная политика. На фоне обеспеченной устойчивой макроэкономической ситуации НБУ начал цикл снижения учетной ставки: с июля по декабрь ставка была снижена на 10 п. п.: с 25 до 15%.

— усилия НБУ в оживлении внутреннего долгового рынка, в частности НБУ предоставил возможность банкам покрывать долю обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. В 2023 году благодаря размещению ОВГЗ бюджет получил 566 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.

— Активная борьба НБУ с теневыми схемами. В рамках своего мандата НБУ смог обеспечить немонетарные каналы увеличения поступлений в госбюджет. По результатам проверки финансовых транзакций банков были выявлены и ликвидированы масштабные схемы, которые использовал игорный бизнес для нелегального вывода средств за границу. Результатом совместных с другими государственными органами действий стал стремительный рост налоговых поступлений от гемблинга в 2023 году: в 14 раз по сравнению с 2022 годом и в 51 раз по сравнению с 2021 годом.

Українські Новини По материалам:

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