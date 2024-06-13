Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года»

24
Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года»
Глава НБУ Пышный получил знак отличия «Глава центрального банка года»
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил отличие «Глава центрального банка года».
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
12 июня в Лондоне состоялась церемония награждения победителей Central Banking Awards 2024 года.
Международное жюри отметило его успехи как главы Национального банка Украины в течение 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту.
Среди достижений, которые назвали эксперты Central Banking:
— Сохранение доверия к национальной валюте, несмотря на войну. Вклады населения в срочные гривневые депозиты в 2023 году увеличились на 37%. Также в прошлом году ощутимо снизилась инфляция — с 26,6% до 5,1%, то есть вернулась к целевому диапазону НБУ (5% ±1 п.п.).
— Успешный переход к режиму управляемой гибкости курса с целью усиления устойчивости и адаптивности украинской экономики.
— Взвешенная монетарная политика. На фоне обеспеченной устойчивой макроэкономической ситуации НБУ начал цикл снижения учетной ставки: с июля по декабрь ставка была снижена на 10 п. п.: с 25 до 15%.
— усилия НБУ в оживлении внутреннего долгового рынка, в частности НБУ предоставил возможность банкам покрывать долю обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. В 2023 году благодаря размещению ОВГЗ бюджет получил 566 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.
— Активная борьба НБУ с теневыми схемами. В рамках своего мандата НБУ смог обеспечить немонетарные каналы увеличения поступлений в госбюджет. По результатам проверки финансовых транзакций банков были выявлены и ликвидированы масштабные схемы, которые использовал игорный бизнес для нелегального вывода средств за границу. Результатом совместных с другими государственными органами действий стал стремительный рост налоговых поступлений от гемблинга в 2023 году: в 14 раз по сравнению с 2022 годом и в 51 раз по сравнению с 2021 годом.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.