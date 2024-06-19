Заметный дефицит валюты в Украине сохраняется, — НБУ — Finance.ua
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Заметный дефицит валюты в Украине сохраняется, — НБУ

Валюта
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Заметный дефицит валюты в Украине сохраняется, — НБУ
Заметный дефицит валюты в Украине сохраняется, — НБУ
Национальный банк остается основным участником валютного рынка, компенсируя из резервов дефицит валюты.
Об этом сообщается в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ за июнь 2024 года.
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Как отмечается в отчете, с октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, что сопровождалось рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность.
«Однако заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции — основным балансирующим механизмом. НБУ и далее будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке», — говорится в отчете.
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В то же время, дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют Национальному банку необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерную его волатильность, добавили в НБУ.
По данным центробанка, прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов. Ее доля в операционном доходе банков сократилась до довоенного уровня — около 5%.
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НБУ с октября 2023 года перешел в режим «управляемой гибкости» курса и контролирует ситуацию на межбанковском рынке, снижая или повышая курс интервенций. С начала года НБУ продал на межбанке 12,7 млрд долларов. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи Украине. Банки продают валюту населению с комиссией, поэтому наличный курс несколько выше курса межбанка.

Справка Finance.ua:

  • В мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года. На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу.
  • Курс доллара в последнее время рос из-за увеличения структурного дефицита на рынке. У Национального банка достаточно резервов, чтобы держать курс в определенных пределах. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий: «Мы мониторим, контролируем ситуацию. Ситуация на рынке контролируемая. У нас есть достаточный уровень резервов. Курс может колебаться как в сторону ревальвации, так и в девальвации. НБУ будет активным игроком, и мы будем взвешивать структурные дисбалансы».

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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