Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $900 млн — Finance.ua

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $900 млн Сегодня 15:44 — Валюта

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $900 млн

Чистая продажа долларов Национальным банком для поддержки курса гривны за неделю с 10 по 14 июня увеличилась до $898 млн с $694,7 млн ​​неделей ранее.

При этом НБУ на прошлой неделе купил на межбанковском рынке всего $0,18 млн, согласно данным на сайте регулятора.

Больше валюты Нацбанк с начала года продавал только за неделю 27−31 мая, когда чистая продажа валюты из резервов превысила $1,08 млрд.

В целом с начала года Нацбанк продал из резервов $12,89 млрд, а купил — $0,12 млрд.

Несмотря на интервенции Нацбанка, курс гривны на прошлой неделе упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США и евро.

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