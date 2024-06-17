Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $900 млн — Finance.ua

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $900 млн
Чистая продажа долларов Национальным банком для поддержки курса гривны за неделю с 10 по 14 июня увеличилась до $898 млн с $694,7 млн неделей ранее.
При этом НБУ на прошлой неделе купил на межбанковском рынке всего $0,18 млн, согласно данным на сайте регулятора.
Больше валюты Нацбанк с начала года продавал только за неделю 27−31 мая, когда чистая продажа валюты из резервов превысила $1,08 млрд.
В целом с начала года Нацбанк продал из резервов $12,89 млрд, а купил — $0,12 млрд.
Несмотря на интервенции Нацбанка, курс гривны на прошлой неделе упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США и евро.
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