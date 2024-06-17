Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, что будет с валютой до конца 2024 года — Finance.ua

Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, что будет с валютой до конца 2024 года Сегодня 10:01 — Валюта

Курс доллара в Украине: эксперт объяснил, что будет с валютой до конца 2024 года

С начала 2024 года американский доллар в Украине подорожал на 2,3 грн или на 6%.

Что влияет на рост цены доллара и каким будет курс до конца 2024 года в эфире «Общественное. Студия» рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.

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По его словам, на официальный курс доллара в первую очередь вливает поступление денег в Украину из-за границы. Профицит иностранной валюты стабилизирует гривну, поэтому резкого роста курса в феврале 2022 г. удалось избежать:

«Фактически за два года с начала войны стоимость доллара росла всего на 10%. Однако, начиная с октября 2023 года, Нацбанк отменил жесткое регулирование курса доллара и отпустил его в свободное плавание. И, грубо говоря, он уже вырос по отношению к нашей гривне с 37 до 40,5 грн. Однако в условиях войны, увеличения импорта, усиления мобилизации нынешний курс гораздо ниже, чем можно было бы ожидать».

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По мнению эксперта, на поднятие курса доллара в настоящее время также влияют негативные ожидания населения относительно энергетической ситуации в стране из-за российских обстрелов и подорожания тарифов, а также сезонного уменьшения экспорта сельхозпродукции:

Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, которые также будут влиять на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины, и поступления валюты. Но эксперты говорят, что к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 гривны".

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Вячеслав Потапенко добавил, что украинцам выгодно скупать доллар в обменниках. Однако все зависит от их сбережений:

«Если кто-то сейчас может отложить деньги, значит у него хорошая работа и зарплата. Поэтому эти сбережения лучше хранить в долларах, депозитах, акциях. Это понятно, но я сомневаюсь, что у большинства украинцев есть эта возможность — откладывать».

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