В мае население купило рекордный объем валюты — Finance.ua

В мае население купило рекордный объем валюты Сегодня 12:02 — Валюта

В мае население купило рекордный объем валюты

В мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.

На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В мае украинцы продали валюты на 1 271,2 млн долларов в эквиваленте, а купили на 2 242,7 млн долларов в эквиваленте.

За 2023 год население купило на 3 362,1 млн долларов больше, чем продало.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили , что чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.

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«В течение последней недели мая наблюдались значительные ситуативные всплески спроса на валюту, которые сказались на курсовой динамике», — отметил регулятор. По мнению Нацбанка, на курсовую динамику также повлияло истечение в середине мая периода, когда было наложение двух предельных сроков расчета по экспорту аграрной продукции.

Член совета НБУ Василий Фурман заявлял также, что на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако, в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

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Українські Новини По материалам:

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