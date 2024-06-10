За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке — Finance.ua

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За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке

Валюта
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За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке
За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке
За неделю с 3 по 7 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 694,7 млн ​​долл., при этом не покупая валюту.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 3 по 7 июня Нацбанк продал 694,7 млрд долл., что на 396,4 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк не покупал валюту.
В целом с начала года Нацбанк продал 11,994 млрд долл., в то время как купил 115,7 млн ​​долл.

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Напомним, правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5%.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара стал меняться — впервые с июля 2022 года.
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По материалам:
Економічна Правда
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