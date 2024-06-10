За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке — Finance.ua

За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке Сегодня 10:15 — Валюта

За неделю НБУ продал почти 695 миллионов долларов на межбанке

За неделю с 3 по 7 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 694,7 млн ​​долл., при этом не покупая валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 3 по 7 июня Нацбанк продал 694,7 млрд долл., что на 396,4 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк не покупал валюту.

В целом с начала года Нацбанк продал 11,994 млрд долл., в то время как купил 115,7 млн ​​долл.

Напомним, правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара стал меняться — впервые с июля 2022 года.

Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком, и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.