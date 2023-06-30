НБУ утвердил стратегию валютной либерализации и возврат к инфляционному таргетированию — Finance.ua

НБУ утвердил стратегию валютной либерализации и возврат к инфляционному таргетированию Сегодня 15:01 — Валюта

НБУ утвердил стратегию валютной либерализации и возврат к инфляционному таргетированию

Национальный банк утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврат к инфляционному таргетированию.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Подготовка Стратегии — это один из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года. Следовательно, утверждение Стратегии, предварительно согласованной с экспертами МВФ, означает выполнение Украиной очередного структурного маяка», — сказано в сообщении.

Разработка и реализация Стратегии также направлены на выполнение положений Основных принципов денежно-кредитной политики на период военного положения, утвержденных Советом НБУ в апреле 2022 года.

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«Ими предусмотрен постепенный возврат к инфляционному таргетированию, ведь этот режим позволяет обеспечивать одновременное достижение целей НБУ по ценовой и финансовой стабильности и поддержанию устойчивого экономического роста в длительной перспективе», — объяснили в Нацбанке.

Стратегия состоит из трех основных направлений:

смягчение валютных ограничений;

переход к большей гибкости курса;

возврат к принципам инфляционного таргетирования

Шаги по реализации Стратегии будут привязываться не к конкретным датам, а к формированию предопределенных ею предпосылок.

Национальный банк будет вводить Стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок.

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«Так, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время, предпосылки для последующих шагов еще формируются», — говорят в НБУ.

Кроме того, при реализации соответствующей Стратегии Национальный банк будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений, которые планируется реализовать по одному направлению, изменения по другим направлениям, а также другие аспекты макроэкономической политики (в частности, на фискальную позицию и долговую стойкость).

Благодаря такому подходу возврат в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления.

Курсовая устойчивость остается важным элементом достижения целей Национального банка на протяжении всех этапов реализации Стратегии.

Соответственно, Национальный банк будет сохранять жесткие монетарные условия путем поддержания достаточно высокого уровня процентных ставок в реальном измерении. Это будет обеспечивать высокую привлекательность гривневых активов и, таким образом, позволит минимизировать риски для курсовой устойчивости.

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