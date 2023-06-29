Отказ от наличности: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс — Finance.ua
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Отказ от наличности: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс

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Банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира.
Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга.
По ее словам, украинская банковская система готова к отказу от наличных денег.
«Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова», — пояснила замглавы регулятора.
Однако остается вопрос, готова ли к этому Украина.
«Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы полностью отказалась от наличных денег. И более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось», — добавила Рожкова.
Топ-менеджер Нацбанка считает, что поскольку такой практики в мире нет и поскольку какая-то часть наличности должна быть, Украина должна стремиться к увеличению объема безналичных расчетов, потому что они более дешевы для банков, бизнеса и населения.
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«Но я не уверена, что мы можем заявлять о том, что мы обеспечим нулевой объем наличных денег в обращении», — добавила она.
Директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, в свою очередь, отметила, что в 2022 году мировые регуляторы и органы, ответственные за финансовую стабильность, отмечали рост наличного спроса в условиях неопределенности.
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В Украине же безналичные деньги, наоборот, сыграли свою роль: опыт ковидного периода помог, насколько это возможно, пережить наиболее стрессовые периоды.
В других странах, к примеру в Польше, стали отмечать значительное повышение спроса на наличные деньги и порой даже была проблема с тем, как этот спрос быстро удовлетворить.

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По материалам:
Економічна Правда
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