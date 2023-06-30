В Horizon Capital спрогнозировали курс доллара до 2024 года — Finance.ua

В Horizon Capital спрогнозировали курс доллара до 2024 года Сегодня 09:02 — Валюта

В Horizon Capital спрогнозировали курс доллара до 2024 года

Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ - в 2024 году.

Об этом рассказал старший партнер Horizon Capital Василий Тофан, сообщает Forbes.

«Курс гривны в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/$. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/$», — сказал Тофан.

В настоящее время розничный курс доллара находится на уровне 37,3 грн/$, евро — 41 грн/€.

Тофан отметил, что золотовалютные резервы НБУ даже больше, чем до полномасштабного вторжения.

По итогам мая 2023-го они составляли $37,3 млрд. По состоянию на конец февраля 2022-го — $27,6 млрд.

Справка Finance.ua:

директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует, что до конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным;

по прогнозу аналитика центра биржевых технологий Максима Орыщака, курс доллара в Украине в июле, как и курс евро, скорее всего, будет оставаться стабильным. Так, средний курс продажи доллара сохранится в диапазоне 36,5 — 37 гривен, а евро — в рамках 39 — 40,5 гривен.

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