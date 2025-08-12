НБУ сообщил количество страховщиков и банков в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ сообщил количество страховщиков и банков в Украине

29
НБУ сообщил количество страховщиков и банков в Украине
НБУ сообщил количество страховщиков и банков в Украине
Количество страховых компаний Украины в июле 2025 года сократилось на одну и по состоянию на конец месяца на рынке работал 51 рисковый страховщик, 10 — по страхованию жизни, а также еще один со специальным статусом — «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА).
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Читайте также
Количество банков не изменилось и составляет 60.
Количество страховых и/или перестраховых брокеров также не изменилось и составило 44.
Итого количество участников небанковского финансового рынка страны за прошлый месяц сократилось до 799 из 812 на начало месяца.
НБУ сообщает, что в июле он аннулировал лицензии по инициативе заявителя одной финансовой компании, принудительно — восьми финансовым компаниям, одному рисковому страховщику, трем кредитным союзам.
Читайте также
На 1 августа 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг также работали:
  • 423 финансовые компании (было 432),
  • 90 кредитных союзов (было 93),
  • 105 ломбардов, один лизингодатель,
  • 74 коллекторские компании (количество не изменилось).
Читайте также
Количество банковских групп увеличилось на одну — до 16, небанковских финансовых групп как и было — 40, платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные — 15 и 10 международных (было 12), платежных учреждений — 17 (было 18), финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг — 12, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems