НБУ сообщил количество страховщиков и банков в Украине — Finance.ua

Количество страховых компаний Украины в июле 2025 года сократилось на одну и по состоянию на конец месяца на рынке работал 51 рисковый страховщик, 10 — по страхованию жизни, а также еще один со специальным статусом — «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Количество банков не изменилось и составляет 60.

Количество страховых и/или перестраховых брокеров также не изменилось и составило 44.

Итого количество участников небанковского финансового рынка страны за прошлый месяц сократилось до 799 из 812 на начало месяца.

НБУ сообщает, что в июле он аннулировал лицензии по инициативе заявителя одной финансовой компании, принудительно — восьми финансовым компаниям, одному рисковому страховщику, трем кредитным союзам.

На 1 августа 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг также работали:

423 финансовые компании (было 432),

90 кредитных союзов (было 93),

105 ломбардов, один лизингодатель,

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп увеличилось на одну — до 16, небанковских финансовых групп как и было — 40, платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные — 15 и 10 международных (было 12), платежных учреждений — 17 (было 18), финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг — 12, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

