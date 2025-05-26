НБУ снизил продажу валюты на межбанке — Finance.ua
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НБУ снизил продажу валюты на межбанке

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НБУ снизил продажу валюты на межбанке
НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 19 по 23 мая на 18% по сравнению с предыдущей неделей до 618,11 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
За отчетную неделю Нацбанк купил 0,29 млн долларов, в то время как продал 618,40 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

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С начала года Нацбанк купил 35,63 млн долларов, в то время как продал 13 600,58 млн долларов.
Напомним, за 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
Падение доверия к доллару в мире из-за действий президента США Дональда Трампа отразилось и на Украине. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2025 года, составил 564 млн долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в марте (1,059 млрд долларов).
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Министерство финансов Украины работает над проектом бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Документ базируется на макроэкономическом прогнозе, подготовленном Министерством экономики в середине апреля. Пока в проекте фигурируют следующие ориентировочные значения среднегодового курса гривны по отношению к доллару США:
  • в 2025 году — 43,3 грн за доллар (в декабре — 43,7 грн);
  • в 2026 году — 44,7 грн (в декабре — 44,8 грн);
  • в 2027 году — 45,2 грн (в декабре — 45,3 грн);
  • в 2028 году — 45,6 грн (в декабре — 45,8 грн).
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По материалам:
Українські Новини
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