Прогноз курса доллара и евро до конца месяца (мнение эксперта) — Finance.ua

Прогноз курса доллара и евро до конца месяца (мнение эксперта) Сегодня 11:00 — Валюта

Прогноз курса доллара и евро до конца месяца (мнение эксперта)

Международные события будут существенно влиять на поведение пары евро/доллар на международных рынках и, соответственно, на курс евро в Украине. Кроме того, уже традиционно нельзя сбрасывать со счетов и влияние новых непредвиденных заявлений Дональда Трампа, на что немедленно отреагируют инвесторы и мировые рынки. Это стабильно делает их заложниками подобных заявлений американского президента и придает неопределенности и нервозности рынкам.

Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в своем прогнозе на неделю 26−30 мая.

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Среди украинских факторов на поведение нашего валютного рынка повлияют приближение конца отчетного периода, что увеличит объемы операций клиентов и банков на межбанке в период с 28 по 30 мая. А также уже традиционно — ситуация на фронтах и ​​ситуация с обстрелами рф гражданской инфраструктуры Украины, что всегда негативно сказывается на настроениях всех участников валютного рынка, особенно в его наличном сегменте.

Прогноз курса доллара и евро на 26−30 мая

Межбанк

Объемы ежедневных операций на межбанке по системе Блумберг в течение недели будут находиться в пределах от $155 млн до $230 млн. Наименее активный день — 26 мая, когда из-за выходного в США нашему межбанку придется работать по доллару на ТОМе. Самыми активными днями торгов станут 28−30 мая, когда все клиенты и банки будут закрывать свои операции и расчеты с контрагентами на отчетную дату. НБУ будет присутствовать на торгах практически каждый день.

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,125 до 1,145 доллара за евро. Котировки безналичного доллара на межбанке 26−30 мая, по моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,75 гривен. В этом случае из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,46 до 47,80 гривен.

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Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом в пределах от 20 до 30 копеек как по доллару, так и по евро.

В случае очередных ралли по паре евро/доллар на международных рынках, владельцы обменников финкомпаний и банки будут расширять спред за евро в пределах от 25 до 60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,15 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 46,25 до 47,95 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 46,40 до 47,85 гривен.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом. Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

Почти четыре месяца, с февраля 2025 года, официальный курс гривны по отношению к доллару удерживается ниже психологической отметки — 42 грн/долл. Такая тенденция оказалась неожиданной для украинцев, поскольку с декабря 2024 года американская валюта планомерно дорожала, а специалисты утверждали, что началась тенденция приближения к курсу, заложенному в госбюджете (45 грн/долл.).

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