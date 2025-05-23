Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза — Finance.ua
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Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза

Валюта
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Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза
Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза
Падение доверия к доллару в мире из-за действий президента США Дональда Трампа отразилось и на Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2025 года, составил 564 млн долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в марте (1,059 млрд долларов).

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По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 300 млн долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в марте (801 млн долларов).
Кроме того, банки ввезли наличные евро на 260 млн долларов.
Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза
При этом банки вывезли наличную валюту на 228 млн долларов.
Напомним, доллар сильно упал в начале апреля к основным валютам. Доверие инвесторов к мировой резервной валюте оказалось под вопросом после серии заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с тарифами.
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Население Украины в апреле 2025 года купило в банках всего 189,5 млн долларов. Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом. В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 украинцы больше продавали валюту, чем покупали.
Курс доллара на наличном рынке в апреле колебался около 41,5 гривны, а в конце месяца немного вырос. В результате за месяц доллар вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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