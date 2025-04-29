НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной: что это означает для банка — Finance.ua
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НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной: что это означает для банка

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НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной: что это означает для банка
НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной: что это означает для банка
Национальный банк Украины признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной как собственника доли в «Международном инвестиционном банке».
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Что стало основанием

Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, а также платежной инфраструктуры НБУ принял решение признать деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной в связи с применением к нему санкций.
Основанием стало положение, согласно которому применение Украиной санкций к физическому лицу является признаком небезупречной деловой репутации. Это определено в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков.
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Согласно статье 14 закона Украины «О банках и банковской деятельности», владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию. Контроль за этим осуществляет НБУ.
12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины применил к Петру Порошенко персональные санкции. Они были введены в действие указом президента № 81/2025. Санкции носят бессрочный характер.
Признание деловой репутации владельца существенного участия банка небезупречной никоим образом не ограничивает деятельность банка и выполнения его обязанностей перед клиентами, подчеркнули в НБУ.

Как связан Порошенко с банком

Петр Порошенко владеет акциями АО «Международный инвестиционный банк» опосредованно — через компанию «Прайм Эссетс Кэпитал», владеющую 100% его акций и, в свою очередь, прямо владеет более 64% акций банка.

Как проходило заседание

Заседание Комитета НБУ проводилось в дистанционном формате через видеосвязь. Такая форма предусмотрена законом Украины «Об административном производстве».
Петру Порошенко и его представителям была предоставлена ​​возможность присоединиться к заседанию и дать объяснения. На заседании присутствовали адвокат Игорь Головань и представитель банка Александр Грищенко.
Несмотря на то, что все стороны были предупреждены о дистанционном формате, в здание НБУ прибыли народные депутаты от партии «Европейская солидарность» — Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко, а также адвокат Илья Новиков.
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Они потребовали физического присутствия на заседании. Депутаты вели прямую трансляцию из здания НБУ в эфире «5 канала» и вызвали полицию.
Национальный банк расценивает действия народных депутатов и сопровождавших их лиц как попытку давления на работников НБУ и попытку сорвать работу Комитета.
В НБУ сообщили, что рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы с заявлением о препятствовании деятельности.

Реакция Порошенко

Экс-президент Украины считает решение НБУ незаконным, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Европейская Солидарность».
«Вчера НБУ, выполняя задачи Зеленского, положил к его ногам очередной трофей с охоты на Порошенко. На самом деле рассмотрение вопроса о „небезупречной репутации“ свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа», — напомнил пятый президент.
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«Уровень абсурда зашкаливает, потому что это „разбирательство“ произошло из-за введенных Зеленским превентивных санкций, над которыми уже смеется весь мир. Это значит, никаких нарушений не было, но санкции есть, а значит и с репутацией можно не церемониться. Все это — вопиющее, позорное злоупотребление властными полномочиями и нарушение закона», — констатирует Порошенко.
По материалам:
Finance.ua
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