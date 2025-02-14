Санкции против Порошенко: какие компании оказались в зоне риска — Finance.ua

Санкции против Порошенко: какие компании оказались в зоне риска Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Санкции против Порошенко: какие компании оказались в зоне риска

Петр Порошенко в настоящее время указан бенефициаром в 5 компаниях, а финансово-промышленная группа «Укрпроминвест», учредителем которой является экс-президент, насчитывает 43 компании и имеет связи с 65 бизнесами.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Какие компании принадлежат Порошенко

Отмечается, что крупнейшими бизнесами ФПГ Укрпроминвест являются:

дочернее предприятие «Рошена» — более 24 млрд грн дохода за три квартала 2024 года;

продовольственная компания «Подолье» — 3,3 млрд дохода за три квартала 2024 года;

продовольственная компания «Подолье» — 3,3 млрд дохода за три квартала 2024 года; Винницкий молочный завод «Рошен» — 3,1 млрд грн дохода за три квартала 2024 года.

Среди крупнейших бизнесов, имеющих связи с «Укрпроминвестом», можно выделить:

Интерстач-Украина — 6,1 млрд грн дохода за три квартала 2024 года;

продовольственная компания «Зоря Подолья» — 2,7 млрд грн дохода за три квартала 2024 года

«Изюминка» — 3,7 млрд грн дохода за три квартала 2024 года.

Самый известный актив

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает несколько кондитерских фабрик в Украине, Литве, Венгрии.

В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, Кременчугская, Бориспольская и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика в Литве, Bonbonetti Choco Kft в Венгрии, а также Винницкий молочный завод.

Roshen занимает 23 место с объемом продаж $800 млн в рейтинге Candy Industry топ-100 кондитерских компаний 2023 года.

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Собственная сеть Roshen охватывает 95 магазинов в 16 городах Украины, согласно данным официального сайта. Из них 39 точек — в Киеве. В прошлом году компания открыла первые фирменные магазины в трех городах — Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске.

Roshen занимает первое место среди 20 крупнейших компаний пищевой промышленности и производства напитков и входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний Украины от Forbes.

Выручка и чистая прибыль «Кондитерской корпорации «Рошен» выросли в 2023 году на 44% — до 31,85 млрд грн и 5,64 млрд грн соответственно.

Бессрочные санкции

Напомним, указом президента Украины от 12 февраля на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции как на физическое лицо, включающие блокирование активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств, ограничение участия в приватизации, запрет осуществления публичных закупок, ограничение уставного капитала, запрет на заключение любых договоров, а также сделок по ценным бумагам, запрет выплаты дивидендов и других платежей в пользу санкционного лица.

Эти меры останавливают возможности для бизнес-деятельности и финансирования, затрудняют доступ к ресурсам и рынкам, а также блокируют реализацию совместных проектов, чтобы ограничить влияние и развитие подсанкционного лица.

Владимир Зеленский отметил, что введенные санкции против Петра Порошенко не станут последними. Он пояснил, что эти меры были введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

Діло По материалам:

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