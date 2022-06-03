НБУ повысил ставку до 25%: что будет с кредитами, депозитами и курсом — Finance.ua

НБУ повысил ставку до 25%: что будет с кредитами, депозитами и курсом

НБУ повысил ставку до 25%: что будет с кредитами, депозитами и курсом

После трехмесячного перерыва Национальный банк объявил о решении повысить учетную ставку в 2,5 раза — с 10% до 25% годовых.

Как пишет Экономическая правда, свое решение повысить учетную ставку на 15 процентных пунктов Нацбанк объяснил тем, что экономика стала постепенно приспосабливаться к жизни в условиях широкомасштабной войны.

Повысить размер ключевой ставки сразу на 15 процентных пунктов регулятор решился по нескольким причинам.

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«Во-первых, мы хотели поставить ставку, которая в реальном измерении будет превышать ожидаемый уровень инфляции. Во-вторых, мы выбирали тот уровень ставки, который, по нашему мнению, мог сделать инструменты в гривне привлекательными по сравнению с вложением в иностранную валюту, в частности наличные доллар и евро», — объяснил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Что будет со стоимостью кредитов и депозитов?

Долгое время ставки по депозитам в украинских банках держались на очень низких уровнях, особенно, если сравнивать их с инфляцией. По данным портала minfin.com, с начала полномасштабного вторжения ставки по годовым депозитам в гривне упали с 8,1% до 7,9% годовых. Как следствие, их привлекательность для населения также сократилась, из-за чего гривневые средства начали перетекать в иностранную валюту.

Повышением учетной ставки НБУ пытается сигнализировать банкам о том, что ставки по депозитам и кредитам следует пересматривать в сторону повышения.

Повышению ставок по банковским депозитам и кредитам будет способствовать рост ставок по кредитам рефинансирования, которые банки будут брать у НБУ как у кредитора последней надежды — с 11% до 27% годовых.

«Банки будут очень осторожно брать рефинансирование, только при крайней необходимости. Через некоторое время банки будут вынуждены идти на повышение ставок по депозитам в гривне», — объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Что будет с курсом?

Сейчас в Нацбанке прямо говорят, что главная цель повышения учетной ставки — не столько замедление инфляции благодаря более высоким ставкам по депозитам и кредитам, сколько остановка перетекания гривневых средств в иностранную валюту. Это поможет НБУ в сдерживании девальвационных тенденций на наличном рынке, а также позволит сэкономить золотовалютные резервы.

Эта логика основывается на историческом опыте Украины, поэтому предположительно действия Нацбанка помогут сдерживать девальвацию гривны.

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«Как правило, это работает. Даже в 2015-м, когда были тяжелые бои за Дебальцево, в стране, казалось, курс летел в бездну. Официальный курс был более 30 грн за доллар, но стабилизировался на уровне 22 грн после ряда мероприятий, среди которых поднятие ставки до 30%», — вспоминает Михаил Демкив.

Еще в конце мая в Нацбанке сообщали, что считают повышение учетной ставки одной из предпосылок для перехода к плавающему валютному курсу.

В настоящее время остальные предпосылки для отмены фиксированного курса, такие как стабилизация экспортных поступлений и снижение неопределенности, связанной с военными действиями, не выполняются. Однако изменив учетную ставку, НБУ шагнул в направлении перехода к более привычной работе валютного рынка.

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