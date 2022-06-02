Что такое банковский сейф, и как им пользоваться (инфографика) — Finance.ua

Индивидуальный банковский сейф — надежное и безопасное место для хранения ценностей. А ведь в банке можно хранить не только деньги.
Что такое банковский сейф и как им пользоваться, сообщили в
Financial Literacy Ukraine.
Сейф можно арендовать сроком от нескольких дней до 1 года. Если услуга требуется на более длительный срок — договор можно продлить.
Преимущества банковского сейфа — высокая безопасность, конфиденциальность и ограниченный доступ.
Сейфы — это ячейки разного размера, которые размещены в бронированном шкафу. Размер можно выбрать в зависимости от ваших потребностей. Банковские сейфы находятся в депозитарии. Это специальное помещение с ограниченным доступом, отдельным входом и круглосуточной охраной.
Банковские сотрудники не имеют права смотреть, какие именно вещи вы кладете в сейф. Только вы знаете, что находится внутри.
Каждый сейф имеет два ключа: один находится у банковского представителя, а другой — у клиента. Открыть сейф можно только двумя ключами одновременно.
Можно хранить:
Драгоценности, украшения.
Документы, ценные бумаги, флешки.
Деньги и банковские металлы.
Произведения искусства, антикварные и коллекционные вещи.
Запрещено хранить:
Наркотики, оружие и боеприпасы, химические, радиоактивные, взрывчатые и отравляющие вещества.
Скоропортящееся имущество.
Другие предметы, не относящиеся к ценностям или документам.