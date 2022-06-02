Что такое банковский сейф, и как им пользоваться (инфографика) — Finance.ua
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Что такое банковский сейф, и как им пользоваться (инфографика)

Сегодня 21:00Кредит&Депозит
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Индивидуальный банковский сейф — надежное и безопасное место для хранения ценностей. А ведь в банке можно хранить не только деньги.
Что такое банковский сейф и как им пользоваться, сообщили в
Financial Literacy Ukraine.
Сейф можно арендовать сроком от нескольких дней до 1 года. Если услуга требуется на более длительный срок — договор можно продлить.
Что такое банковский сейф, и как им пользоваться (инфографика)
Преимущества банковского сейфа — высокая безопасность, конфиденциальность и ограниченный доступ.
  • Сейфы — это ячейки разного размера, которые размещены в бронированном шкафу. Размер можно выбрать в зависимости от ваших потребностей. Банковские сейфы находятся в депозитарии. Это специальное помещение с ограниченным доступом, отдельным входом и круглосуточной охраной.
  • Банковские сотрудники не имеют права смотреть, какие именно вещи вы кладете в сейф. Только вы знаете, что находится внутри.
  • Каждый сейф имеет два ключа: один находится у банковского представителя, а другой — у клиента. Открыть сейф можно только двумя ключами одновременно.
Можно хранить:
Драгоценности, украшения.
Документы, ценные бумаги, флешки.
Деньги и банковские металлы.
Произведения искусства, антикварные и коллекционные вещи.
Запрещено хранить:
  • Наркотики, оружие и боеприпасы, химические, радиоактивные, взрывчатые и отравляющие вещества.
  • Скоропортящееся имущество.
  • Другие предметы, не относящиеся к ценностям или документам.

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Важно:
Прийти в отделение, где находится сейф, можно только в рабочее время.
Банк отвечает только за сам сейф, а не за его содержимое.
Форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или военные действия, не являются ответственностью банка.
Для оформления услуги требуются:
Паспорт гражданина Украины или заменяющий его документ.
Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
Открыть личный банковский сейф можно с 14 лет. Подросткам от 14 до 17 лет (включительно) дополнительно требуется согласие родителей/усыновителей/опекунов.
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По материалам: Finance.ua
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